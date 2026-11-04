Y tế số - Bước chuyển mình về tư duy phục vụ

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ngành Y tế Quảng Ninh đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước đây, những giá tủ đầy ắp hồ sơ bệnh án giấy là hình ảnh quen thuộc tại các bệnh viện. Mỗi khi cần tra cứu thông tin, nhân viên y tế phải mất nhiều thời gian tìm kiếm, lật giở từng tập hồ sơ, thì nay việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử đã tạo nên thay đổi rõ nét trong công tác khám, chữa bệnh. Toàn bộ thông tin về tiền sử bệnh, kết quả thăm khám, chẩn đoán và quá trình điều trị được lưu trữ trên hệ thống số, giúp bác sĩ tra cứu nhanh chóng, chính xác chỉ với vài thao tác.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh trao đổi với người bệnh thông qua hồ sơ bệnh án điện tử.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, người bệnh chỉ cần mang theo căn cước công dân, các thông tin cần thiết đã có thể được tra cứu trên hệ thống. Đặc biệt, với những bệnh nhân phải nằm viện lâu ngày, hạn chế đi lại, bác sĩ có thể sử dụng máy tính bảng để truy cập hồ sơ ngay tại giường bệnh, theo dõi thông tin bệnh lý và thực hiện các thao tác chuyên môn trên hệ thống. Qua đó, quy trình khám, chữa bệnh được thuận tiện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc người bệnh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (phường Đông Triều) cho biết: Trước đây mỗi lần đi khám, tôi thường phải mang theo nhiều giấy tờ, đôi khi còn lo thất lạc kết quả khám cũ. Nay thông tin được lưu trên hệ thống, tôi thấy yên tâm hơn vì khi cần tái khám, bác sĩ có thể nắm được quá trình khám chữa bệnh của mình.

Chuyển đổi số cũng đang được đẩy mạnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tiếp đón khoảng 600 lượt bệnh nhân, những ngày cao điểm có thể lên tới hơn 800 lượt. Trước đây, khi chưa triển khai đăng ký khám trực tuyến, lượng người tập trung tại khu vực tiếp đón thường rất đông, thời gian chờ đợi kéo dài, gây áp lực cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Người dân lấy số thứ tự khám bệnh tại ki-ốt y tế của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Hiện nay, người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám bằng cách quét mã QR của bệnh viện hoặc tìm kiếm từ khóa “Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả” trên Zalo. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên bệnh viện sẽ liên hệ xác nhận lịch khám và gửi phiếu đăng ký qua tin nhắn Zalo. Khi đến bệnh viện, người bệnh có thể lấy số thứ tự tại ki-ốt và tra cứu thông tin về các dịch vụ y tế trên hệ thống máy tính đặt tại sảnh.

Chị Bùi Thị Thanh Hương (phường Quang Hanh) chia sẻ: Việc đăng ký khám trước qua Zalo rất tiện lợi, tôi có thể chủ động sắp xếp thời gian, không phải đến bệnh viện quá sớm để chờ lấy số như trước. Các bước thực hiện cũng khá đơn giản, dễ dàng với người dân.

Thực hiện chuyển đổi số, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về dữ liệu, hạ tầng, quản trị, nhân lực và an toàn thông tin. Tính đến ngày 30/9/2026, toàn thành phố có 1.442.525 người được lưu trữ thông tin trong hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 98,82% dân số; hơn 1,36 triệu hồ sơ đã được làm sạch, làm giàu.

Ở lĩnh vực dịch vụ công, 100% trong tổng số 155 thủ tục hành chính thuộc ngành Y tế đã được cung cấp trực tuyến toàn trình. Việc số hóa hồ sơ giúp người dân thực hiện thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính, giảm 32% tổng thời gian giải quyết.

Tại các cơ sở y tế, 220/222 đơn vị có BHYT đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip và VNeID thay thẻ bảo hiểm y tế. Toàn bộ 169 cơ sở có phần mềm khám, chữa bệnh đã kết nối với hệ thống eMCH; gần 9,9 triệu đơn thuốc điện tử được liên thông. Cùng với đó, ngành Y tế triển khai 12 giải pháp AI tại 5 đơn vị, ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, phân tích bệnh án, cấp cứu và phục hồi chức năng. Nổi bật là giải pháp Rapid AI hỗ trợ điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố, góp phần hỗ trợ bác sĩ xử trí người bệnh.

Thời gian tới, việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và mở rộng ứng dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân, hướng tới xây dựng nền y tế hiện đại, thông minh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.