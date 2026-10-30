Tammi OA mở rộng kết nối số tại cơ sở

Ứng dụng Tammi OA đang được triển khai tại nhiều địa phương, đơn vị ở Quảng Ninh, tạo thêm kênh cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân và thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Tại xã Hải Ninh, việc triển khai Tammi OA đang giúp người dân có thêm phương thức tiếp cận thông tin của địa phương ngay trên điện thoại thông minh. Thông qua tài khoản Tammi OA trên nền tảng Viettel Tammi, các chủ trương, chính sách, thông báo của địa phương được chuyển tải kịp thời đến cộng đồng. Ứng dụng cũng cho phép người dân gửi hình ảnh, phản ánh, kiến nghị trực tiếp đến chính quyền mà không phải qua nhiều khâu trung gian.

Các đại biểu ấn nút ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Hải Ninh”.

Để đưa ứng dụng đến người dân, các thôn trên địa bàn xã đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng. Tại thôn 4, anh Đinh Văn Long, Trưởng thôn, trực tiếp hỗ trợ các hộ dân tiếp cận ứng dụng, hướng tới xây dựng nhóm cộng đồng Tammi OA riêng của thôn. Đây sẽ là kênh trao đổi chung, giúp cán bộ thôn cập nhật thông báo, nắm bắt tình hình và duy trì liên lạc với người dân thuận tiện hơn.

Anh Đinh Văn Long chia sẻ: “Thông qua Tammi OA, các văn bản, thông báo của xã được người dân cập nhật rất nhanh. Khi có vấn đề cần phản ánh, bà con có thể gửi trực tiếp đến chính quyền, không phải thông qua người khác. Như vậy, người dân cũng chủ động, mạnh dạn hơn khi đóng góp ý kiến, kiến nghị những vấn đề của địa phương”.

Xã Hải Ninh hiện có khoảng 7.000 người dân trong độ tuổi có thể cài đặt, sử dụng Viettel Tammi. Đến nay, tỷ lệ cài đặt đạt khoảng 45%, xã phấn đấu nâng lên 85% vào hết tháng 11/2026. Xã cũng đang hướng dẫn người dân cài đặt chữ ký số cá nhân, hiện đạt khoảng 15%. UBND xã phối hợp với các thôn, tổ chức đoàn thể và Viettel Quảng Ninh mở rộng hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, từng bước hình thành các cộng đồng số trên địa bàn.

Theo ông Vũ Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, thông qua Tammi OA, chính quyền có thể theo dõi, nắm bắt hoạt động tại các thôn và tiếp nhận ý kiến của người dân thuận lợi hơn. Những nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển trực tiếp đến địa phương để chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Việc duy trì kênh trao đổi hai chiều cũng giúp tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với người dân, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ ngay tại cơ sở.

Người dân xã Hải Ninh cài đặt tài khoản Tammi.

Không chỉ được triển khai trong hoạt động của chính quyền địa phương, Tammi OA còn được các cơ sở giáo dục sử dụng nhằm đổi mới phương thức thông tin, liên lạc. Trường THPT Minh Hà (phường Phong Cốc) hiện có 1.318 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên. Để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, nhà trường đã phối hợp với Viettel Quảng Ninh triển khai Tammi OA, xây dựng kênh kết nối chính thống giữa Ban Giám hiệu, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Hiệu trưởng Trường THPT Minh Hà Phạm Đức Hiển cho biết: “Thông qua Tammi OA, các kế hoạch, thông báo và hoạt động của nhà trường có thể được chuyển tải trực tiếp đến giáo viên, học sinh và phụ huynh, giúp thông tin thống nhất, dễ quản lý và kiểm soát, tránh phân tán qua nhiều nhóm trao đổi. Hiện nhà trường đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng, tuy nhiên quá trình sử dụng vẫn còn một số hạn chế. Chúng tôi mong muốn Viettel tiếp tục hoàn thiện các tính năng để nền tảng phát huy hiệu quả tốt hơn”.

Trường THPT Minh Hà phối hợp với Viettel Quảng Ninh triển khai Tammi OA, tháng 9/2026.

Việc triển khai Tammi OA tại Trường THPT Minh Hà cũng nằm trong hoạt động mở rộng ứng dụng công nghệ số trên địa bàn phường Phong Cốc. Phường đã phối hợp với Viettel Quảng Ninh đưa vào hoạt động mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Phong Cốc”, bổ sung phương thức kết nối giữa chính quyền với người dân. Mô hình được thực hiện trong chương trình phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số năm 2026, gắn với "Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số" (ngày 11/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026).

Theo ông Ngô Đình Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, địa phương xác định các khu phố và Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng nòng cốt trong hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng Tammi OA. Trong đó, phường chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, những người còn hạn chế về kỹ năng số, bảo đảm việc triển khai nền tảng phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của từng nhóm người dân.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về chuyển đổi số, các xã, phường, đặc khu đang phối hợp với Viettel Quảng Ninh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng nền tảng Viettel Tammi. Đến nay, toàn thành phố có khoảng 250.000 tài khoản Tammi và hơn 200 đơn vị đăng ký Tammi OA. Bên cạnh các tài khoản chính thống phục vụ cung cấp thông tin, tương tác giữa cơ quan, tổ chức với người dân, siêu ứng dụng Viettel Tammi còn tích hợp khoảng 250 dịch vụ thuộc 50 lĩnh vực như viễn thông, y tế, du lịch, mua sắm, thanh toán và giải trí, đáp ứng nhiều nhu cầu thiết yếu trong đời sống.

Viettel Quảng Ninh đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ quan, trường học và doanh nghiệp mở rộng triển khai, hướng dẫn khai thác các tiện ích, phấn đấu đến hết năm 2026 đưa nền tảng tiếp cận 100% người dân trên địa bàn. Cùng với mở rộng người sử dụng, việc duy trì thông tin chính thống, tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh sẽ góp phần phát huy hiệu quả Tammi OA, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.