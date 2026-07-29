Sẽ khai mạc “Yên Tử - Sắc thu thiền định" trong tháng 8

Từ tháng 8 đến tháng 12/2026, UBND phường Yên Tử tổ chức Chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thiền và trải nghiệm, góp phần quảng bá, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách đến với Yên Tử trong mùa thu.

Yên Tử mùa thu mang vẻ đẹp thanh tịnh, phù hợp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thiền và trải nghiệm tôn giáo.

Chương trình được tổ chức tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử cùng một số điểm di tích, khu du lịch trên địa bàn phường. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức, tiếp nối những kết quả đạt được từ năm 2025, hướng tới xây dựng “Yên Tử - Sắc thu thiền định” trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của phường Yên Tử và tỉnh Quảng Ninh.

Dự kiến, chương trình khai mạc trong tháng 8/2026 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử với chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng các hoạt động truyền thông, quảng bá di sản. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về di sản thế giới Yên Tử” năm 2026; trưng bày các tác phẩm nghệ thuật về Yên Tử; Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2026 với chủ đề “Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa” từ ngày 21-23/8; chương trình Tết Trung thu với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống dự kiến tổ chức ngày 23/8.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm được tổ chức tại Yên Tử trong khuôn khổ chương trình.

Bên cạnh đó, Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử” năm 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 11; Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng Di sản” được tổ chức trong hai ngày 28-29/11 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2026 và Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 góp phần tạo thêm sức hút cho Chương trình “Yên Tử - Sắc thu Thiền định”.

Tham gia chương trình, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động thiền thở, yoga và phương pháp thở luân phiên; trải nghiệm tour “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”, “Hành trình khám phá di sản thế giới Yên Tử”, “Khám phá bí ẩn cung điện cổ”; tham gia Thiền Buông thư, tour “Hạnh phúc con trở về” và thưởng thức chương trình nghệ thuật “Diệu âm Yên Tử”.

Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm như cưỡi ngựa, bắn cung, mặc cổ phục Việt Nam, trò chơi dân gian; thưởng thức nghệ thuật truyền thống và bản sắc văn hóa của đồng bào Dao Thanh Y tại chương trình “Đêm hội Làng Nương - Village Night show”, kết hợp rước và thả đèn hoa đăng. Du khách còn có thể tham quan, trải nghiệm chợ quê và ẩm thực chay Yên Tử, khám phá các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm OCOP và đồ thủ công của người Dao.

Du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa, vui chơi dân gian và khám phá những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa truyền thống tại Yên Tử.

Thông qua chương trình, phường Yên Tử hướng tới bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử; lan tỏa các giá trị tư tưởng, văn hóa, nhân văn của Thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Yên Tử đến nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.