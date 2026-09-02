Vân Đồn đón gần 88.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, (từ 29/8 đến hết 1/9), Vân Đồn đón khoảng 87.900 lượt khách du lịch, trong đó chùa Cái Bầu đón khoảng 35.500 lượt. Lượng khách tập trung khá đông tại khu vực Hạ Long, khu đô thị Phương Đông và một số điểm du lịch trên địa bàn.

Du khách trải nghiệm ở khu du lịch đô thị Phương Đông.

Riêng trong ngày 1/9/2026, Vân Đồn ước đón khoảng 20.600 lượt khách du lịch. Chùa Cái Bầu đón khoảng 8.500 lượt khách. Thị trường khách chủ yếu là khách nội địa, đi theo nhóm gia đình, bạn bè và các đoàn khách nhỏ.

Trong các ngày nghỉ lễ, các tuyến, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đặc khu Vân Đồn đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện phục vụ; đồng thời tăng cường công tác bảo đảm chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn cho du khách.

Du khách tắm biển ở bãi tắm Senosea, đặc khu Vân Đồn.

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch cơ bản chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Qua theo dõi, không xảy ra tình trạng nâng, ép giá, chèo kéo khách du lịch. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận phản ánh, khiếu nại của du khách liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Lượng khách đông trong kỳ nghỉ lễ tiếp tục cho thấy sức hút của Vân Đồn đối với thị trường khách nội địa, đồng thời là tín hiệu tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ của địa phương. Việc các cơ sở kinh doanh chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm môi trường và an toàn góp phần xây dựng hình ảnh Vân Đồn là điểm đến thân thiện, an toàn, văn minh, tạo tiền đề thu hút du khách trong những dịp nghỉ lễ và mùa du lịch tiếp theo.