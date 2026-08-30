22 chuyến xe đưa gần 1.000 lao động Than Khe Chàm về quê nghỉ lễ 2/9

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và học sinh thực tập sum họp cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, Công ty Than Khe Chàm - TKV tổ chức 22 chuyến xe đưa gần 1.000 cán bộ, công nhân, lao động (CBCNLĐ), người thân và học sinh đang thực tập tại công ty về quê nghỉ lễ.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo CBCNLĐ cùng người thân và học sinh thực tập đã có mặt tại Văn phòng công ty để chuẩn bị lên đường. Trước giờ khởi hành, lãnh đạo công ty cùng cán bộ các phòng, ban, đơn vị trực tiếp gặp gỡ, động viên, chúc CBCNLĐ và gia đình có hành trình an toàn, kỳ nghỉ vui vẻ, đầm ấm.

Lãnh đạo Công ty Than Khe Chàm - TKV tiễn CBCNLĐ cùng người thân và học sinh thực tập về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Từ Văn phòng công ty, 22 chuyến xe lần lượt khởi hành đến nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên... Trên mỗi chuyến xe, công ty chuẩn bị nước uống, hoa quả, bánh kẹo phục vụ người lao động trong suốt hành trình.

Không chỉ tổ chức xe đưa CBCNLĐ về quê, ngày 2/9, công ty sẽ tiếp tục bố trí các chuyến xe đón người lao động, người thân và học sinh thực tập trở lại đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn đi lại và ổn định nhân lực để bắt nhịp sản xuất ngay sau kỳ nghỉ lễ.

Công ty Than Khe Chàm - TKV tặng quà, động viên CBCNLĐ trước khi lên xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Việc duy trì những chuyến xe nghĩa tình mỗi dịp lễ, Tết là hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo đời sống người lao động của Công ty Than Khe Chàm - TKV. Qua đó không chỉ giúp người lao động giảm bớt chi phí, thuận tiện hơn trên hành trình về quê sum họp, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của doanh nghiệp, góp phần củng cố sự gắn bó giữa người lao động với công ty.