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Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
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Y tế
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Chuyển đổi số
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Kinh tế
2.815 - là số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới tại thành phố trong 10 tháng qua
02/11/2026 09:28
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#doanh nghiệp
#thành lập
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