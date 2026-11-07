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Kinh tế
Dịch vụ - Thương mại
Công nghiệp - Hạ tầng
Nông nghiệp - Nông thôn
Xúc tiến đầu tư
Bảo vệ môi trường
Than khoáng sản
Xã hội
Giáo dục
Nhịp sống trẻ
Phóng sự
Y tế
Tấm lòng nhân ái
Văn hoá - Văn nghệ
Đất và người Quảng Ninh
Văn học - Nghệ thuật
Văn hoá
Nhịp sống di sản
Du lịch
Quảng Ninh - Điểm đến bốn mùa
Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
Khoa học - Công nghệ
Chuyển đổi số
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Xã hội
Y tế
82,3% - là tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin trên địa bàn thành phố
07/11/2026 09:28
Báo Quảng Ninh trên
Mỗi ngày một con số
06/11/2026 09:19
451 - là tổng số sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của Quảng Ninh
05/11/2026 09:29
26.920 - là số việc làm được tạo thêm trên địa bàn Quảng Ninh trong 10 tháng năm 2026
04/11/2026 09:29
7.400ha - là diện tích gieo trồng cây vụ Đông năm 2026 dự kiến của toàn thành phố
03/11/2026 09:29
50% - là tỷ lệ hộ dân vùng khó khăn được tập huấn an toàn điện
02/11/2026 09:28
2.815 - là số doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc thành lập mới tại thành phố trong 10 tháng qua
từ khóa:
#tiêm chủng
#trẻ em
#Quảng Ninh
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