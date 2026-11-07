Truyền hình Phát thanh Báo in
English 中文

Chuyên mục

Xã hội

Y tế

82,3% - là tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin trên địa bàn thành phố

Báo Quảng Ninh trên
so1.jpg

Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#tiêm chủng #trẻ em #Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

QTV Go

Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.

app-store google-play