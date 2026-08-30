Addisu Gobena phá kỷ lục Sydney Marathon

Vận động viên người Ethiopia, Addisu Gobena, đã giành chiến thắng nội dung marathon nam tại giải Sydney Marathon ngày 30/8 với thành tích 2 giờ 4 phút 42 giây, phá kỷ lục đường chạy cũ. Ở nội dung nữ, vận động viên người Kenya, Peres Jepchirchir, giành danh hiệu major marathon thứ tư trong sự nghiệp.

Giải chạy Sydney Marathon năm nay thu hút khoảng 40.000 vận động viên từ khắp thế giới. Đây là năm thứ hai Sydney Marathon nằm trong nhóm các giải marathon major hàng đầu thế giới, cùng với New York, London, Berlin, Boston, Tokyo và Chicago.

Vận động viên Addisu Gobena của Ethiopia ăn mừng khi cán đích tại giải Sydney Marathon ở Sydney, Australia, ngày 30/8/2026. Ảnh: AP

Addisu Gobena đã vượt qua cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nội dung nam để cán đích sau 2 giờ 4 phút 42 giây, nhanh hơn kỷ lục trước đó trên cung đường nhiều dốc ven cảng Sydney hơn 1 phút 30 giây.

Gobena, 21 tuổi, từng là vận động viên ném lao cho đến năm 2023. Trong 2km cuối, anh cùng đồng hương Chimdessa Debele Gudeta tách khỏi nhóm 6 vận động viên dẫn đầu.

Ở đoạn xuống dốc hướng về đích tại Nhà hát Opera Sydney, Gobena tăng tốc mạnh mẽ và giành chiến thắng với khoảng cách chỉ 4 giây. Một năm trước, anh về nhì sau Hailemaryam Kiros.

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình trong năm trước để có thể thi đấu và phá kỷ lục trong năm nay” – vận động viên Gobena nói.

Ở nội dung nữ, Peres Jepchirchir của Kenya sớm tạo khoảng cách với nhóm bám đuổi và giành chiến thắng với cách biệt hơn 3 phút, qua đó có danh hiệu marathon major thứ tư trong sự nghiệp.

Jepchirchir cán đích sau 2 giờ 18 phút 31 giây, chỉ chậm hơn 9 giây so với kỷ lục đường chạy do ngôi sao Hà Lan Sifan Hassan thiết lập tại giải năm ngoái.

Với chiến thắng tại Sydney, vận động viên Kenya bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập từng có tại Boston, New York và London.

Đồng hương của cô, Irene Cheptai, về nhì với thành tích 2 giờ 22 phút 11 giây. Shure Demise Ware của Ethiopia xếp thứ ba, chậm hơn Cheptai 22 giây.

Ở nội dung xe lăn nam, Daniel Romanchuk của Mỹ phá kỷ lục đường chạy để lần đầu tiên vô địch Sydney Marathon.

Vận động viên 28 tuổi, từng giành huy chương đồng Paralympic Tokyo 2020, sớm tạo khoảng cách với các đối thủ và cán đích sau 1 giờ 26 phút 50 giây, nhanh hơn kỷ lục cũ hơn 30 giây.

“Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra trong suốt cuộc đua. Tôi đã quyết định thử tăng tốc và khi tạo được một khoảng cách nhỏ, tôi nghĩ mình sẽ cố gắng duy trì và cuối cùng đã làm được” – vận động viên Romanchuk chia sẻ.

David Weir của Anh về nhì với thời gian 1 giờ 31 phút 33 giây. Luo Zingchuan của Trung Quốc xếp thứ ba, chậm hơn 2 giây.

Ở nội dung xe lăn nữ, Manuela Schar của Thụy Sĩ cũng lập kỷ lục đường chạy mới với thành tích 1 giờ 42 phút 4 giây.

Eden Rainbow-Cooper của Anh về nhì, chậm hơn Schar hơn 5 phút, trong khi Tatyana McFadden của Mỹ đứng thứ ba.

“Tôi đã không có một khởi đầu mùa giải tốt nhất. Tôi ngày càng lớn tuổi và mọi thứ trở nên khó khăn hơn, vì vậy kết quả này thực sự khiến tôi bất ngờ và rất xúc động” – vận động viên Schar nói sau chiến thắng.