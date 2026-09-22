Ikebana: Nghệ thuật cắm hoa và thiền định của người Nhật Bản

Giữa những vội vã của nhịp sống đương đại, việc chậm lại bên một nhành hoa chính là khoảng lặng bình yên để mỗi người cân bằng lại tâm hồn, nạp thêm năng lượng tích cực và bước tiếp vào guồng quay cuộc sống. Đó cũng là lý do các môn phái nghệ thuật vẫn đang phát triển song hành và mạnh mẽ trong thế giới hiện đại.

Ikebana là nghệ thuật cắm hoa truyền thống có lịch sử hơn 500 năm của Nhật Bản. Không có đáp án cố định cho mỗi tác phẩm Ikebana; thay vào đó, bộ môn này giống như một bài toán mở để mỗi cá nhân gửi gắm sự sáng tạo và trải nghiệm riêng của mình.

Là dòng phái Ikebana lâu đời nhất trong ba phái lớn, Ikenobo xem Ikebana không chỉ là việc trang trí mà còn là một liệu trình "chữa lành" tâm hồn.

Anh Hiroyuki Okada, 40 tuổi, người bắt đầu học Ikebana khoảng 7 năm trước và hiện đang giảng dạy tại Ikenobo chia sẻ: "Bộ môn này có yếu tố thanh lọc, giống như một liệu trình 'detox' và chữa lành tâm hồn". Okada từng dạy kỹ thuật nhào lộn, thường mặc quần jeans và đeo dây chuyền bạc, nhưng anh luôn khoác lên mình bộ kimono trang nhã khi biểu diễn nghệ thuật cắm hoa.

Anh tự thấy bản thân là hình mẫu tiêu biểu cho những người đến với Ikebana ngày nay: Những ai đang tìm kiếm niềm vui, mục đích sống, hoặc chốn dung thân để trốn tránh guồng quay áp lực và những nỗi đau của cuộc sống hiện đại. Okada nói: "Khi cắm hoa, bạn đang đối thoại với sự sống hiện hữu, tất nhiên là cả vẻ đẹp của nó nữa, nhưng quan trọng hơn là bạn tìm thấy những điều ẩn giấu trong trái tim mình. Bạn thực sự đối mặt với chính bản thân mình".

Jeannette Haviland-Jones, giáo sư tâm lý học xã hội tại Đại học Rutgers, cho biết các nghiên cứu chứng minh rằng "hoa và thậm chí cả hương thơm của hoa đều mang lại hạnh phúc cho con người. Chúng tôi đề xuất một lý thuyết đồng tiến hóa cho hiện tượng này, trong đó hoa đóng vai trò như những 'thú cưng' của thế giới thực vật". Vì thế mà bên cạnh vẻ đẹp và hương thơm của hoa, cảm giác chạm tay vào từng cánh hoa và chiếc lá đóng vai trò vô cùng quan trọng, giống như cảm giác vuốt ve một chú mèo con hay chú cún con vậy.

Quyền chưởng môn phái Ikenobo, bà Senko Ikenobo, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo vào ngày 17/7/2026. Ảnh: AP

Ikebana gắn liền với sự tương tác với tự nhiên, dù chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ, ở đây thường là trong một chiếc bình hoa bé nhỏ. Senko Ikenobo, quyền chưởng môn phái Ikenobo, chia sẻ: "Đó là mối liên hệ giữa người sáng tạo và những bông hoa". Gia đình cô có truyền thống gắn bó qua nhiều thế hệ với những người khai sinh ra bộ môn nghệ thuật này. Cha cô hiện đang đảm nhiệm vị trí chưởng môn.

Tính đại chúng của Ikebana vượt qua mọi giới hạn lứa tuổi, thu hút từ những em bé tập đi theo chân mẹ cho đến những cụ già trăm tuổi. Về mặt biểu tượng, mỗi tác phẩm là một bức tranh thu nhỏ phác họa vòng đời con người qua ba chủ thể chính trong phong cách truyền thống shoka shofutai: Shin (chính): Cành cao nhất tượng trưng cho tinh thần vươn lên; Soe (phụ): Cành bên thể hiện nét cá tính và độ chín muồi của cuộc đời; Tai (nền): Mầm sống hoặc nụ non đại diện cho tương lai.

Bên cạnh những lề lối chuẩn mực, các biến thể tự do mang hơi hướng hiện đại giúp người mới bắt đầu dễ dàng tiếp cận hơn. Vượt lên trên tính thẩm mỹ, Ikebana chính là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, đồng thời bồi đắp và lưu truyền các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ.