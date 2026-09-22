Triều Tiên giới thiệu hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên ngày 22/9 giới thiệu một hệ thống vũ khí mới mà nước này cho là có “ý nghĩa to lớn”, với hình ảnh cho thấy loại tên lửa được phóng từng được mô tả là vũ khí siêu vượt âm. Lãnh đạo Kim Jong Un cho biết việc phát triển hệ thống này sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un theo dõi các vụ phóng tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, ngày 20/9/2026. Ảnh do Chính phủ Triều Tiên cung cấp cho AP ngày 22/9/2026.

Ông Kim đã thị sát các vụ phóng hôm 20/9 cùng con gái - người được nhiều người xem là một ứng viên tiềm năng cho vị trí kế nhiệm ông.

Quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng 2 tên lửa tầm ngắn, cách nhau khoảng 3 giờ, từ khu vực ven biển phía Đông Wonsan hôm 20/9. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết các tên lửa bay lần lượt khoảng 450 và 600 km về phía biển, trong khi quân đội Nhật Bản cho biết chúng rơi xuống vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Hình ảnh do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố về các vụ phóng cho thấy dường như có 2 tên lửa gắn các phương tiện hình nón có cánh được phóng từ xe mang bệ phóng. Ông Kim được nhìn thấy đang quan sát một màn hình giám sát, trên đó xác định tên lửa là Hwasong-11Ma, hệ thống mà Triều Tiên trước đây từng mô tả là vũ khí siêu vượt âm.

Các thông tin hiển thị trên màn hình cho thấy tên lửa đạt tốc độ 2.146 m/giây, độ cao 35,8 km và tầm bay 908,2 km. Tầm bay được Triều Tiên công bố vượt quá con số do quân đội Hàn Quốc đưa ra. Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jang Do-young cho biết quân đội đang đánh giá thông tin từ Triều Tiên đưa ra về hệ thống vũ khí mới này.

Trong số các loại vũ khí Triều Tiên đã thử nghiệm những năm gần đây có nhiều hệ thống tên lửa được trang bị các phương tiện được cho là vũ khí siêu vượt âm, được thiết kế để bay với tốc độ hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ và khả năng cơ động của chúng nhằm giúp tên lửa né tránh hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực. Tuy nhiên, một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu các tên lửa này có thực sự đạt tốc độ mà Triều Tiên công bố một cách ổn định trong các cuộc thử nghiệm hay không.

Sau nhiều năm đẩy mạnh thử nghiệm, Triều Tiên hiện sở hữu một kho tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong đó có các vũ khí tầm xa được cho là có khả năng vươn tới lục địa Mỹ và các hệ thống tầm ngắn hơn được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các vụ phóng mới nhất diễn ra ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước thu hẹp quy mô một cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, trong một động thái được cho là nhằm khôi phục đàm phán với ông Kim.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người ủng hộ việc đối thoại với Triều Tiên, ngày 22/9 bày tỏ hy vọng việc Tổng thống Trump và ông Kim nối lại ngoại giao sẽ giúp mở lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên. Ông kêu gọi cách tiếp cận thực tế, từng bước đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, với các biện pháp khuyến khích được đưa ra khi Bình Nhưỡng đạt tiến triển trong việc loại bỏ vũ khí hạt nhân.