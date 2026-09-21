Hàn Quốc: Vụ nổ bên trong Khu phi quân sự làm 3 sĩ quan quân đội bị thương

Ngày 21/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết một vụ nổ đã khiến 3 sĩ quan Hàn Quốc bị thương bên trong Khu phi quân sự (DMZ), vùng đệm nằm giữa hai miền Triều Tiên. Vụ nổ xảy ra trong một hoạt động quân sự gần đường phân giới quân sự, nhưng Bộ Quốc phòng chưa cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động này.

Binh sĩ quân đội Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào thép gai tại thành phố Paju, Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên, ngày 18/2/2025. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng, 2 trong số các sĩ quan đã được trực thăng đưa khỏi hiện trường, trong khi người thứ ba được vận chuyển bằng đường bộ trước khi được đưa đi bằng trực thăng. Các sĩ quan đang được điều trị tại một bệnh viện quân đội gần thủ đô Seoul. Hiện chưa có công bố chính thức về nguyên nhân của vụ nổ.

Khu DMZ dài 248 km (155 dặm) và rộng 4 km (2,5 dặm) là một trong những biên giới được quân sự hóa và bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Ước tính có khoảng 2 triệu quả mìn nằm rải rác bên trong và gần khu vực biên giới, nơi cũng được bảo vệ bởi hàng rào dây thép gai, chướng ngại vật chống tăng và binh sĩ chiến đấu ở cả hai phía. Khu vực này là hệ quả của cuộc Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Tại Hàn Quốc, lo ngại đang gia tăng trước việc binh sĩ Triều Tiên tăng cường hoạt động gần đường phân giới quân sự, trong khi Bình Nhưỡng củng cố hệ thống phòng thủ biên giới giữa lúc căng thẳng kéo dài giữa hai miền.

Trước đó, tháng 4/2025, quân đội Hàn Quốc đã bắn chỉ thiên để đẩy lùi khoảng 10 binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường ranh giới quân sự tại khu vực phía đông của DMZ. Các binh sĩ Triều Tiên đã rút lui sau khi phía Hàn Quốc phát loa phóng thanh cảnh báo và nổ súng, không có cuộc đụng độ nào xảy ra. Vào tháng 6/2024, quân đội Triều Tiên đã vượt biên giới ba lần, khiến Hàn Quốc phải bắn phát súng cảnh cáo.

Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đình chỉ hầu như toàn bộ hoạt động hợp tác và ngoại giao với Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố Seoul là kẻ thù số một trong lúc đàm phán hạt nhân với Washington vẫn bế tắc.

Những năm qua, mìn của Triều Tiên đôi khi trôi dạt theo dòng nước lũ sang lãnh thổ Hàn Quốc, làm chết hoặc bị thương dân thường. Vào tháng 8/2015, các vụ nổ mìn đã làm hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng và khiến căng thẳng giữa hai miền bùng phát.