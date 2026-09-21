Converse xin lỗi và gỡ quảng cáo giày thể thao bị chỉ trích gợi hình ảnh phân biệt chủng tộc

Hãng giày Converse đã gỡ một quảng cáo trên mạng xã hội sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích. Nhiều người cho rằng hình ảnh trong quảng cáo gợi liên tưởng đến tổ chức Ku Klux Klan (KKK) và các vụ hành hình người da đen.

Converse có trụ sở chính tại khu West End, thành phố Boston, Mỹ. Ảnh: AP

Bức ảnh trong quảng cáo trên Instagram cho thấy ca sĩ K-pop Karina mặc váy và cầm một đôi giày Chuck 70 X. Những người chỉ trích trên mạng cho rằng hình ảnh tam giác màu trắng do ánh sáng tạo ra trên chiếc váy giống chiếc mũ trùm đầu của KKK, trong khi cách nữ ca sĩ cầm đôi giày khiến chúng trông như đôi chân đang buông thõng của một nạn nhân bị hành hình.

Bức ảnh của Converse nhanh chóng vấp phải nhiều chỉ trích, trong đó có những lời kêu gọi sa thải các nhân viên liên quan đến quảng cáo và tẩy chay công ty. Nhiều người trên mạng xã hội đặt câu hỏi làm thế nào quảng cáo này có thể vượt qua quy trình kiểm duyệt của công ty. Tuy nhiên, một số người khác lên tiếng bảo vệ Converse, cho rằng họ không tin hình ảnh này được tạo ra một cách có chủ ý.

Converse, thuộc sở hữu của Nike, đã ra tuyên bố xin lỗi và cho biết công ty đã gỡ quảng cáo.

“Chúng tôi xin lỗi”, tuyên bố được đưa ra lần đầu vào ngày 18/9 nêu rõ. “Chúng tôi hiểu tại sao hình ảnh này lại gây tổn thương sâu sắc và thừa nhận rằng chúng tôi đã xử lý sai. Chúng tôi đã gỡ hình ảnh khỏi các kênh của mình và đang tiến hành xóa bỏ hình ảnh này ở mọi nơi mà nó xuất hiện. Điều này lẽ ra không nên xảy ra và chúng tôi sẽ làm tốt hơn”.

Ông Lee Merritt, luật sư về quyền dân sự tại bang Texas, viết trên Instagram rằng lời xin lỗi của Converse “không thể xóa bỏ việc hình ảnh này đã vượt qua các khâu kiểm duyệt về pháp lý, tiếp thị và quản lý của công ty”. Theo ông, vấn đề tương tự vẫn liên tục xảy ra vì các tập đoàn “liên tục thất bại trong cùng một bài kiểm tra”. Ông cho rằng, “làm tốt hơn” có nghĩa là phải phát hiện và ngăn chặn những hình ảnh như vậy trước khi quảng cáo được phát hành, thay vì chỉ lên tiếng sau khi dư luận phản ứng.

Converse, được thành lập tại Malden, bang Massachusetts, vào năm 1908, là hãng sản xuất mẫu giày thể thao Chuck Taylor All Star nổi tiếng. Theo trang web của công ty, mẫu giày này lần đầu được ra mắt vào năm 1917 với tư cách là giày bóng rổ chống trượt, trước khi được bổ sung chữ ký của Taylor – một cầu thủ bóng rổ tham gia quảng bá mẫu giày vào năm 1934.