Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo ra biển

Thông tin từ Quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 20/9, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tăng cường năng lực răn đe hạt nhân để đáp trả điều mà họ gọi là hành vi thù địch từ phía Mỹ.

Đây là vụ phóng mới nhất trong chuỗi các hoạt động thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên, diễn ra ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc vào tháng trước nhằm nỗ lực nối lại ngoại giao với nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo quân đội Hàn Quốc, hai vụ phóng tên lửa cách nhau khoảng 3 tiếng được thực hiện từ khu vực bờ biển phía đông Wonsan của Triều Tiên. Tên lửa đầu tiên bay được khoảng 450 km, trong khi tên lửa thứ hai bay được hơn 600 km, đều hướng ra vùng biển phía đông nước này.

Trước đó, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un đồng thời là một quan chức cấp cao, đã tuyên bố rằng việc rút ngắn thời gian tập trận sẽ không thay đổi được “bản chất khiêu khích và hiếu chiến” của các cuộc tập trận đó.

Ngày 18/9, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ trích một cuộc tập trận hàng hải đa phương khác do Mỹ dẫn dắt trong khu vực là “hành động quân sự cuồng nhiệt” nhằm kéo dài quyền bá chủ của Mỹ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc tập trận "Pacific Vanguard" có sự tham gia của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Canada.

Bà tuyên bố rằng “các cuộc diễn tập chiến tranh thường xuyên do Mỹ dẫn dắt” là nguồn cơn chính làm trầm trọng thêm căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên và trong khu vực. “Ý chí bảo vệ chủ quyền của chúng tôi sẽ được thể hiện bằng hành động rõ ràng hơn, và sẽ không bao giờ có sự thay đổi trong tiến trình tăng cường răn đe chiến tranh hạt nhân,” bà cho hay.

Đầu tháng này, Triều Tiên đã tiến hành “cuộc tập trận bắn đạn thật chung” gồm tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái, chỉ một ngày sau khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên kéo dài 5 năm mà Bình Nhưỡng gọi là hành vi khiêu khích. Triều Tiên cho biết cuộc tập trận của họ bao gồm việc phóng đồng thời nhiều loại vũ khí khác nhau, có khả năng nhằm mục đích phát triển năng lực vượt qua hệ thống phòng không của Hàn Quốc và Mỹ.