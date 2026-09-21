Bolivia: Chú mèo hoang Tigrino nhỏ bé trở thành đại sứ bảo tồn

Một chú mèo hoang nhỏ bé ẩn mình trong những cánh rừng mây của Bolivia đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch bất đắc dĩ. Du khách hy vọng được tận mắt nhìn thấy loài vật mà các nhà khoa học vừa xác định là một loài hoàn toàn mới.

Một chú mèo hoang nhỏ bé có đốm được xác định thuộc loài mới Leopardus tilcayo đang đi dạo bên trong khu bảo tồn động vật hoang dã Senda Verde thuộc vùng Yungas của Bolivia, gần thị trấn Coroico, ngày 20/9/2026. Ảnh: AP

Chú mèo nhỏ có bộ lông đốm lớn giống báo hoa mai này rất dễ bị căng thẳng, vì vậy các nhân viên chăm sóc tại khu bảo tồn động vật hoang hoa dã gần thủ đô La Paz phải giữ chú tránh xa tầm mắt công chúng, từ chối những đám đông đang háo hức muốn đến gần hơn.

Khi phóng viên hãng tin AP đến thăm vào ngày 20/9, Tigrino đã thận trọng bước ra từ nơi trú ẩn, đánh hơi bầu không khí và đi lại vài phút trước khi nhanh chóng quay trở lại tán lá rậm rạp.

Tigrino thuộc loài Leopardus tilcayo, loài mèo hoang sống sót đầu tiên được các nhà khoa học mô tả trong hơn một thế kỷ qua. Với chiều dài chỉ vỏn vẹn 18 inch (46 cm) từ đầu đến gốc đuôi và nặng 3 pound (1,4 kg), chú nhỏ con hơn cả một con mèo nhà bình thường.

Khám phá được công bố vào ngày 16/9 trên tạp chí khoa học Current Biology đã tạo nên làn sóng phấn khích trên mạng xã hội. Du khách từ khắp Bolivia và nhiều nơi khác đã đổ xô đến Khu bảo tồn Động vật hoang dã Senda Verde. Tigrino đã sống ở đây từ năm 2017 sau khi được một gia đình đưa đến đây khi họ cố gắng nuôi chú như mèo nhà nhưng không thành công.

Marcelo Levy, đồng sáng lập khu bảo tồn, cho biết: “Chỉ trong vài ngày, Tigrino đã trở thành đại sứ cho công tác bảo tồn”. Ông cho biết việc định danh loài mới này đã giúp nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải bảo vệ các loài mèo hoang và môi trường sống của chúng trong các khu rừng nhiệt đới của Bolivia.