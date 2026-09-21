Chứng khoán châu Á khởi sắc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung

Trong phiên giao dịch ngày 21/9, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cuộc gặp được kỳ vọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này.

Bảng điện tử hiển thị Chỉ số Giá cổ phiếu Tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tại phòng giao dịch ngoại hối thuộc trụ sở Ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 21/9/2026. Ảnh: AP

Thị trường giao dịch tương lai tại Mỹ cũng duy trì sắc xanh sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đánh giá cuộc hội đàm ngày 20/9 tại New York với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong là "rất thành công". Hai bên đã thảo luận về các vấn đề trọng tâm như thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và đề xuất cắt giảm thuế quan tương ứng đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD từ mỗi phía.

Hưởng lợi từ làn sóng công nghệ, các cổ phiếu liên quan đến AI tại khu vực đồng loạt bứt phá. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,7%, trong đó cổ phiếu Samsung vọt lên 5% và SK Hynix tăng 0,6%. Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 1,1% nhờ đà tăng của hãng sản xuất chip hàng đầu TSMC. Tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, các chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt ghi nhận mức tăng 1% và 0,9%. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản nghỉ lễ kéo dài từ thứ Hai đến thứ Tư.

Ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9. Chương trình nghị sự dự kiến sẽ tập trung vào thương mại, thuế quan, an toàn AI, cùng các vấn đề địa chính trị nóng bỏng như tình hình Trung Đông và cuộc xung đột tại Iran.

Ở diễn biến liên quan trên thị trường năng lượng, giá dầu ghi nhận xu hướng giảm hơn 2% trong phiên sáng cùng ngày (với dầu Brent lùi về 101,65 USD/thùng và dầu thô Mỹ ở mức 93,86 USD/thùng) trong bối cảnh một số hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz phục hồi. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo những rủi ro về nguồn cung toàn cầu vẫn ở mức cao do các yếu tố địa chính trị phức tạp.