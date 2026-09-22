Alibaba ra mắt chip thế hệ mới mạnh nhất Trung Quốc

Ngày 22/9, hãng Alibaba của Trung Quốc đã công bố các công nghệ chip trí tuệ nhân tạo (AI) mới cùng kế hoạch phát triển những mô hình AI mạnh mẽ hơn. Trong đó, tập đoàn cho biết vừa phát triển chip AI mạnh nhất Trung Quốc, ngay trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ.

Động thái của Alibaba diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo ngành AI tại Mỹ, bao gồm cả Giám đốc điều hành hãng Anthropic là Dario Amodei, đang cảnh báo rằng sự phát triển AI của Trung Quốc tạo ra mối đe dọa cho nước Mỹ, đồng thời kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ này nói chung. Đặc biệt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến Washington vào ngày mai, 23/9, để thăm cấp nhà nước và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai bên dự kiến thảo luận về các vấn đề AI, thương mại và thuế quan.

Logo của công ty công nghệ Trung Quốc Alibaba xuất hiện tại văn phòng của hãng ở Bắc Kinh vào ngày 10/8/2021. Ảnh: AP

Tại hội nghị thường niên trọng điểm diễn ra ở thành phố Hàng Châu, Alibaba đã trình làng một con chip AI mới và hé lộ kế hoạch phát triển thế hệ mô hình AI tiếp theo. Giám đốc điều hành Eddie Wu cho biết con chip Zhenwu V900 mới chính là “con chip AI mạnh nhất Trung Quốc hiện nay”, mang lại hiệu suất cao gấp 3 lần so với dòng chip Zhenwu M890 thế hệ trước của công ty.

Những con chip như vậy đóng vai trò cung cấp năng lực tính toán cho quá trình huấn luyện mô hình AI tiên tiến và quá trình “suy luận” (inference) - thuật ngữ chỉ các phép tính mà một hệ thống AI đã qua huấn luyện sử dụng để đưa ra câu trả lời cho người dùng. Các dòng chip Zhenwu của Alibaba phục vụ trực tiếp cho hệ thống trung tâm dữ liệu của hãng, cung cấp năng lực tính toán cho chính công ty cùng các khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây.

Alibaba cũng cho biết có kế hoạch huấn luyện một mô hình AI mới đạt quy mô từ 5 đến 10 nghìn tỷ tham số - thước đo năng lực học tập của AI, đưa mô hình tiến gần hơn đến các mô hình tiên tiến nhất tại Mỹ. Hiện tại, mẫu Qwen3.8-Max mới nhất của Alibaba, dòng mạnh nhất trong các mô hình AI thuộc dòng mô hình Qwen, đang sở hữu 2,4 nghìn tỷ tham số. Công ty AI Moonshot của Trung Quốc cho biết mẫu Kimi K3 do họ phát hành hồi tháng 7 đang giữ kỷ lục là mô hình mã nguồn mở lớn nhất thế giới với 2,8 nghìn tỷ tham số.

Alibaba đồng thời nhấn mạnh kế hoạch mở rộng các trung tâm dữ liệu đang vận hành mảng điện toán đám mây của mình, viện dẫn nhu cầu tính toán cho AI đang gia tăng theo cấp số nhân. Công ty kỳ vọng sở hữu quy mô năng lực tính toán vượt mốc 20 gigawatt vào năm 2032. Trong khi đó, tính đến giữa năm nay, hãng SpaceX (Mỹ) sở hữu khoảng 1,4 gigawatt năng lực tính toán AI và đặt mục tiêu đạt hơn 10 gigawatt vào năm 2027.

Nhiều nhà phân tích nhận định những bước tiến gần đây của Trung Quốc trong lĩnh vực AI đang trao cho Bắc Kinh thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán sắp tới với Washington. Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực tự lực cánh sinh ngay cả khi các lệnh hạn chế xuất khẩu do Mỹ dẫn dắt đã ngăn cản quốc gia này tiếp cận một số công nghệ tối tân nhất thế giới, bao gồm cả chip AI và máy móc sản xuất chip.

Các mô hình mở của Trung Quốc, vốn thường có chi phí thấp hơn các mô hình đóng tối tân từ những phòng thí nghiệm AI hàng đầu của Mỹ, cũng đang từng bước thâm nhập sâu rộng ra thị trường toàn cầu, trong đó có cả Mỹ.

Tuần trước, tập đoàn công nghệ khổng lồ Huawei của Trung Quốc cũng tung ra các công nghệ chip mới trong tham vọng thách thức các ''ông lớn'' toàn cầu như Nvidia.

Các nhà phân tích cho biết quá trình huấn luyện mô hình AI tiên tiến tại Trung Quốc thường phụ thuộc vào chip Nvidia, nhưng các dòng chip do Trung Quốc thiết kế đang ngày càng củng cố vị thế.

Giám đốc điều hành Wu phát biểu trong bài phát biểu của mình rằng Alibaba đang “huy động mọi nguồn lực” nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng đối với công nghệ AI. Ông cho biết tình trạng thiếu hụt trong chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu đang hạn chế tốc độ mở rộng hạ tầng tính toán phục vụ AI của Alibaba.

Ông Wu cũng ví sự bùng nổ của AI tương tự như cuộc cách mạng công nghiệp và dự đoán “trí tuệ máy móc” sẽ nhanh chóng vượt xa năng lực tư duy của con người. Dù thừa nhận “trí tuệ máy móc ngày nay chưa thể thay thế trí tuệ con người”, ông dự báo rằng trong tương lai, máy móc cuối cùng sẽ tạo ra lượng “tư duy” lớn gấp hơn 1.000 lần so với tổng sức mạnh tư duy của toàn nhân loại cộng lại, tăng mạnh từ mức dưới 3% ở thời điểm hiện tại.