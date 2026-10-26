Tạo đòn bẩy cho sản xuất nông nghiệp từ vụ Đông

Hiện nay, nông dân các địa phương trên địa bàn thành phố đang tập trung cao độ thu hoạch nhanh gọn trà lúa mùa sớm, để khẩn trương giải phóng đất, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất bước vào sản xuất vụ Đông năm 2026.

Nông dân xã Đường Hoa thu hoạch lúa mùa sớm.

Vụ mùa năm 2026, toàn thành phố Quảng Ninh gieo cấy đạt 21.698ha lúa. Để bảo đảm khung thời vụ và giảm thiểu rủi ro thời tiết, ngành nông nghiệp thành phố đã hướng dẫn các địa phương bố trí cơ cấu giống hợp lý theo 3 trà lúa (mùa sớm, mùa trung, mùa muộn). Trong suốt mùa vụ, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng xen kẽ mưa lớn diện rộng, nhưng công tác điều tra, dự tính dự báo sinh vật gây hại được ngành nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn thực hiện thường xuyên. Tổng diện tích phòng trừ dịch hại trên lúa đạt trên 10.100ha, không để xảy ra dịch bệnh lớn gây thiệt hại trên diện rộng.

Ông Bùi Xuân Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&MT), cho biết: Nhờ gieo cấy đúng khung thời vụ, cơ cấu giống phù hợp và kiểm soát tốt sinh vật gây hại, năng suất lúa mùa năm 2026 ước đạt 49,4 tạ/ha, sản lượng 107.187 tấn, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm trước. Hiện các địa phương cơ bản thu hoạch xong lúa mùa sớm, các trà lúa trung và muộn đang chuẩn bị thu hoạch. Ngành chức năng đang đôn đốc nông dân thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, bảo đảm năng suất và kịp thời giải phóng đất gieo trồng cây vụ Đông.

Nông dân xã Đường Hoa làm đất trồng cây vụ Đông ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa.

Việc chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Đông đang được người dân gấp rút triển khai. Theo kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2026, toàn thành phố đặt mục tiêu gieo trồng tổng diện tích cây hằng năm đạt 7.394ha. Trong đó, diện tích cụ thể của các loại cây trồng chính gồm: Cây ngô 1.101,5ha, rau các loại 4.784ha, khoai lang 602ha, khoai tây 303ha, lạc 30ha, đậu tương 10,5ha và các cây trồng khác 563ha.

Để sản xuất vụ Đông đạt hiệu quả thiết thực, ngành nông nghiệp định hướng bố trí sản xuất trên những vùng đất lúa chủ động tưới tiêu, thoát nước tốt nhằm bảo đảm thời vụ cho lúa Xuân năm sau. Thành phố ưu tiên sử dụng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Khoai tây, bầu bí, dưa chuột, ngô sinh khối hoặc ngô thu hoạch bắp tươi; lựa chọn các giống có thời gian sinh trưởng ngắn để quay vòng vụ nhanh, giảm thiểu rủi ro về thời tiết, sâu bệnh và đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường. Đối với những vùng chuyên canh sản xuất rau, củ, quả, cần tập trung chỉ đạo, thúc đẩy mở rộng diện tích sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, gắn với dự báo nhu cầu thị trường để phát triển diện tích từng giống gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Ngành chức năng tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm quyền lợi cho người sản xuất. Cơ quan chuyên môn cũng xây dựng phương án phòng trừ sinh vật gây hại sát thực tế, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, hướng dẫn nông dân chủ động phòng chống các đối tượng dịch hại. Nông dân được khuyến khích áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, ưu tiên dùng các loại thuốc sinh học, thuốc có nguồn gốc sinh học để bảo vệ an toàn cho cây trồng và môi trường.

Năng suất lúa mùa năm nay dự kiến đạt 49,4 tạ/ha.

Sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền cùng tinh thần chủ động của cơ quan chuyên môn và bà con nông dân trong việc khẩn trương thu hoạch lúa mùa sớm, giải phóng đất sản xuất vụ Đông là tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp của thành phố Quảng Ninh năm 2026.