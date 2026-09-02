“Aura farming” – trào lưu lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử lan rộng ở Mỹ Latinh

Hàng chục bạn trẻ gần đây tập trung tại một bãi biển ở thủ đô Lima của Peru để nhảy múa, tạo dáng và thực hiện những động tác sáng tạo nhằm gây ấn tượng với đám đông và ‘tăng aura’ – cách nói trên mạng xã hội để chỉ sức hút, phong thái và năng lượng tích cực của một người.

“Ciclope” (Cyclops) và “Chamo” đối đầu trong màn “aura farming” tại bãi biển Las Sombrillas ở Lima, Peru. Ảnh: AP.

Những người tham gia gọi đây là “aura battle”, phiên bản đời thực của trào lưu ‘aura farming’ trên mạng xã hội. Các thí sinh thường hóa trang thành nhân vật truyện tranh hoặc phim hoạt hình, sau đó thực hiện những màn biểu diễn để thu hút sự chú ý. Những thí sinh được khán giả cổ vũ nhiệt tình nhất và có màn biểu diễn sáng tạo nhất sẽ bước vào vòng tiếp theo.

Tại một cuộc thi ở Lima, một người hóa trang thành Spider-Man thực hiện động tác lộn về phía trước và chống đẩy trong tiếng nhạc techno. Một thí sinh khác nhảy trên một chân, đồng thời đá chân còn lại về phía trước, tạo cảm giác như một động tác bước ra từ trò chơi điện tử.

“Aura farming là để thể hiện bản thân ở nơi có người theo dõi mà không cảm thấy xấu hổ” - Liam González, sinh viên điện ảnh 20 tuổi, nói. Anh tham gia cuộc thi với trang phục nhân vật Shrek.

Trào lưu “aura farming” xuất hiện đầu tiên tại Brazil và nhanh chóng lan rộng qua mạng xã hội. Hiện nay, các màn “aura battle” đã được tổ chức tại nhiều thành phố ở Mỹ Latinh, thu hút cả thanh thiếu niên và người trưởng thành.

“Trào lưu Aura farming không đơn thuần nhằm trở nên nổi tiếng, mà khuyến khích mọi người thể hiện năng lượng tích cực và nhận được sự công nhận từ những người xung quanh” - María Paula Martínez, giảng viên khoa Nghệ thuật của Đại học Los Andes ở Colombia, chia sẻ.

Khái niệm “aura farming” lấy cảm hứng từ cách các nhân vật trong trò chơi điện tử tích luỹ điểm để nhận phần thưởng. Ngoài đời, người tham gia tìm kiếm sự cổ vũ và công nhận từ đám đông để “tăng aura” của mình.

Fernando Lícito, một nhà sáng tạo nội dung người Peru, cho biết anh bắt gặp video về một cuộc thi “aura farming” ở Brazil hồi tháng 6 và quyết định tổ chức hình thức này tại Peru. Đến nay, anh đã tổ chức ba cuộc thi.

Các màn biểu diễn thường kết hợp nhiều trào lưu trên mạng. Một số người bắt chước màn ăn mừng bàn thắng của cầu thủ Cristiano Ronaldo, dang hai tay và hô “Siuuu”.

Trào lưu này hiện đã lan tới Mexico City, Quito và Buenos Aires. Tại Buenos Aires, hàng chục người từng tổ chức “aura battle” tại khu vực Obelisk, một trong những biểu tượng nổi tiếng của thủ đô Argentina. Các cuộc thi cũng xuất hiện tại Madrid, Burgos và Zaragoza của Tây Ban Nha.

Theo Martínez, “aura farming” đang vượt ra khỏi không gian kỹ thuật số để xuất hiện trong đời sống thực, tạo cơ hội cho thanh thiếu niên giao lưu, kết nối và thể hiện cá tính.