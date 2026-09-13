Hà An tiếp nhận 168 đơn vị máu trong Ngày hội hiến máu nhân đạo năm 2026

Sáng 13/9, Hội Chữ thập đỏ phường Hà An phối hợp với Đoàn Thanh niên - Hội LHTN phường, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về Phòng chống khủng bố và Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2026.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng; đồng thời chào mừng thành phố Quảng Ninh và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ và người dân tích cực đăng ký tham gia ngày hội

Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, gần 300 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn tham gia đã chủ động đăng ký hiến máu. Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 168 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. Hoạt động cũng tạo sức lan tỏa về nghĩa cử hiến máu cứu người, góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành việc làm thường xuyên, giàu ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng.

Hiến máu nhân đạo là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" quý báu của dân tộc Việt Nam, đồng thời, thể hiện tinh thần tình nguyện, trách nhiệm xã hội trong cộng đồng, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Hà An trong các hoạt động vì an sinh xã hội, góp phần chung tay bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.