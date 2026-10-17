Phường Hà Tu: Tiếp nhận 128 đơn vị máu trong chương trình hiến máu tình nguyện

Ngày 17/10, tại Trung tâm MM Mega Market, phường Hà Tu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Hà Tu tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946–23/11/2026).

Người dân đăng ký hiến máu tình nguyện tại Trung tâm MM Mega Market, phường Hà Tu.

Với chủ đề “Trao giọt máu hồng – Gieo mầm sự sống”, chương trình thu hút hàng trăm người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên; cán bộ, nhân viên và khách hàng tại Trung tâm MM Mega Market; thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện hiến máu Hồng Tâm cùng người dân đủ điều kiện hiến máu.

Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận 128 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người bệnh. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong công tác vận động hiến máu tình nguyện và tổ chức các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng.