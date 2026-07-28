Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU họp phát triển bền vững ngành thủy sản

Sáng 28/7, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách nhằm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và phát triển ngành thủy sản bền vững. Dự tại điểm cầu Quảng Ninh, có đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC, công tác chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ đã ban hành Công điện số 34/CĐ-TTg, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia, thành lập tổ công tác liên ngành, xây dựng hệ thống báo cáo điện tử thống nhất trên phạm vi toàn quốc và tăng cường kiểm tra tại các địa phương trọng điểm. Đến nay, đã hoàn thành được 21/35 nhiệm vụ sau đợt làm việc với Ủy ban châu Âu (EC).

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Ninh.

Công tác quản lý đội tàu tiếp tục được siết chặt. Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia đã cập nhật thông tin hơn 80.300 tàu cá; tỷ lệ tàu cá còn hạn đăng kiểm đạt 94,9%, tàu có giấy phép khai thác còn hiệu lực đạt 95,7%; 99,6% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), tỷ lệ duy trì kết nối đạt 86,5%...

Hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại cần khẩn trương khắc phục như: Còn 2.098 tàu cá mất kết nối VMS trên 6 giờ, 292 tàu mất kết nối trên 10 ngày và 189 tàu vượt ranh giới khai thác, tập trung tại một số địa phương.

Tại Quảng Ninh, hiện có 4.153 tàu cá từ 6m trở lên được quản lý thống nhất; 100% tàu cá đủ điều kiện đã được cấp giấy phép khai thác; tỷ lệ tàu còn hạn đăng kiểm đạt 95%; 100% tàu cá từ 15m trở lên lắp đặt VMS; giai đoạn 2024-2025, tỉnh đã xử lý dứt điểm 100% trường hợp vi phạm VMS… Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, tăng cường rà soát 100% đội tàu, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, giám sát hoạt động thiết bị VMS, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các sở, ngành địa phương báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ven biển tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm về quản lý chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến thông qua hệ thống eCDT và VMS; đẩy mạnh ứng dụng số hóa hoạt động quản lý thủy sản; mở các đợt cao điểm tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và xây dựng các cơ chế hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế, phát triển nuôi biển công nghệ cao, hướng tới phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ngay sau hội nghị trực tuyến Chính phủ.

Ngay khi kết thúc hội nghị của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương ven biển trong tỉnh khẩn trương rà soát toàn diện việc triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU; tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về thủy sản và chủ động đối chiếu, khắc phục những nội dung theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Đồng chí yêu cầu không để phát sinh các tồn tại, vi phạm mới, nhất là trong quản lý đội tàu, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, giám sát hành trình và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra thực tế việc thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các địa phương ven biển; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kết quả kiểm tra và phương án khắc phục phải được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8 để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) trong thời gian tới.