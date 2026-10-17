Đoàn ĐBQH thành phố góp ý thảo luận tổ tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Sáng 17/10, ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về các dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh tham gia thảo luận tại Tổ số 5 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng và Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Phát biểu đề dẫn phiên thảo luận, đại biểu Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, Tổ trưởng tổ thảo luận, đề nghị các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, trong đó chú trọng cắt giảm thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực bưu chính, đo lường.

Đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu đề nghị làm rõ những bất cập sau hơn 15 năm thực hiện Luật Bưu chính năm 2010; nghiên cứu hoàn thiện các quy định về mạng bưu chính, bưu chính số, điểm phục vụ bưu chính không có người phục vụ, hoạt động logistics và sự tham gia ngày càng lớn của bưu chính trong thương mại điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển từ cơ chế cấp phép sang cơ chế xác nhận đăng ký, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường hậu kiểm và quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, truy vết hàng hóa.

Đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có chính sách phù hợp để phát huy vai trò của bưu chính công ích, không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà còn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và trong ứng phó với thiên tai, tình huống khẩn cấp.

Đại biểu Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại phiên thảo luận.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu đề nghị tập trung góp ý về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường cho địa phương; hoàn thiện quy định đối với phương tiện đo thông minh, kết nối dữ liệu và chuyển đổi số. Đồng thời, cần tăng cường kiểm soát độ chính xác, khả năng truy xuất nguồn gốc phương tiện đo, xử lý nghiêm hành vi gian lận trong đo lường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa, hài hòa với thông lệ quốc tế.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số. Đối với lĩnh vực bưu chính, cần làm rõ ranh giới giữa hoạt động bưu chính với logistics, thương mại điện tử và vận tải; quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý, truy vết hàng hóa, giải quyết khiếu nại, bảo đảm quyền lợi khách hàng. Đối với lĩnh vực đo lường, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống gian lận, bảo vệ người tiêu dùng; rà soát trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm các quy định rõ ràng, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.