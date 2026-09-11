Bảo tàng thành phố Quảng Ninh tiếp nhận 31 hiện vật quý

Ngày 10/9, Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật của ông Trần Trọng Hà, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, hiến tặng.

Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh đã tiếp nhận tổng số 31 hiện vật bao gồm 19 đồng tiền bằng hợp kim đồng thời Tây Sơn (thuộc các triều vua Thái Đức, Quang Trung, Cảnh Thịnh) và 12 đồ gốm, sứ có niên đại từ thế kỷ IX-X đến đầu thế kỷ XX (bát gốm men ngọc thế kỷ IX-X, bình gốm sành 5 tai thế kỷ X, mai bình thế kỷ XI-XIII và một số bát gốm Móng Cái thế kỷ XIX-XX).

Lãnh đạo Bảo tàng - Thư viện thành phố Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận hiến tặng hiện vật cho ông Trần Trọng Hà.

Hầu hết hiện vật còn nguyên vẹn, một số ít có xuất hiện một vài vết nứt nhỏ do tác động của thời gian. Đây là những hiện vật hiếm quý và có giá trị trong nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử gốm sứ, tiền tệ, đời sống kinh tế - xã hội qua các thời kỳ, đồng thời góp phần làm phong phú thêm nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trọng Hà, nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh đã bày tỏ tình cảm và mong muốn những hiện vật do cá nhân ông đã dày công sưu tầm, lưu giữ, bảo quản trong nhiều năm sẽ tiếp tục được phát huy giá trị trong không gian bảo tàng, trở thành nguồn tư liệu trực quan phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống và giới thiệu lịch sử, văn hóa đến đông đảo nhân dân, du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Trần Trọng Hà giới thiệu những hiện vật quý hiến tặng.

Bảo tàng Quảng Ninh là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách cả trong và ngoài nước, đóng góp rất tích cực vào sự tăng trưởng của loại hình du lịch văn hóa cũng như sự tăng trưởng chung của ngành du lịch Quảng Ninh. Việc tiếp nhận 31 hiện vật lần này không chỉ bổ sung những tư liệu có giá trị của Bảo tàng, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của những người từng gắn bó với công tác bảo tồn di sản đối với việc gìn giữ những dấu tích của lịch sử, để các thế hệ hôm nay có thêm cơ hội nhìn lại những chặng đường của lịch sử dân tộc, hiểu hơn về quá khứ và trân trọng hơn những giá trị văn hóa được trao truyền, góp phần xây dựng kho tàng di sản phong phú, đưa bảo tàng thực sự trở thành nơi lưu giữ ký ức, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.