Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Đột phá kỹ thuật điều trị bệnh da liễu

Việc cập nhật kỹ thuật, tăng cường đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại đang giúp chuyên ngành da liễu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển theo hướng chuyên sâu. Qua đó, đội ngũ y, bác sĩ từng bước nâng cao năng lực phát hiện, quản lý và điều trị bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại địa phương.

Vảy nến là bệnh da mạn tính, diễn biến kéo dài, dễ tái phát, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, tâm lý và sinh hoạt của người bệnh. Do chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn, người mắc vảy nến cần được quản lý, theo dõi thường xuyên để kiểm soát triệu chứng, hạn chế biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai tương đối đầy đủ các phương pháp điều trị bệnh vảy nến, từ phương pháp truyền thống, đến sử dụng thuốc sinh học và chiếu tia UVB dải hẹp. Việc đa dạng hóa phương pháp giúp bác sĩ lựa chọn phác đồ phù hợp với mức độ bệnh, tình trạng sức khỏe và khả năng đáp ứng của từng người, nhất là với những trường hợp diễn biến dai dẳng, tái phát nhiều lần.

Đặc biệt, tháng 7/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa phòng khám chuyên đề vảy nến vào hoạt động, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Da liễu Trung ương. Theo thỏa thuận, Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ hỗ trợ đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và cử chuyên gia trực tiếp hướng dẫn trong quá trình triển khai. Đội ngũ bác sĩ da liễu của tỉnh có thêm điều kiện cập nhật phác đồ, hoàn thiện quy trình chuyên môn, từng bước làm chủ các kỹ thuật mới.

PGS.TS. bác sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, đánh giá: Phòng khám chuyên đề vảy nến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một mắt xích trong định hướng xây dựng mạng lưới phòng khám chuyên đề vảy nến trên toàn quốc. Mô hình không chỉ phục vụ điều trị, mà còn tạo môi trường đào tạo, nghiên cứu và cập nhật kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến tỉnh.

Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trên nền tảng đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục mở rộng kỹ thuật điều trị đối với nhiều nhóm bệnh da liễu khác. Với các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ hệ thống, viêm bì cơ, xơ cứng bì... bên cạnh phương pháp điều trị thông thường, bệnh viện đã triển khai truyền bolus corticoid, truyền Cyclophosphamide cho những trường hợp có chỉ định. Đây là nhóm bệnh phức tạp, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, đòi hỏi người bệnh được theo dõi chặt chẽ và phối hợp điều trị giữa các chuyên khoa.

Cùng với việc nâng cao năng lực điều trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đưa vào sử dụng hệ thống phân tích da thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Phòng khám da liễu (Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu). Thiết bị hỗ trợ phát hiện sớm những vấn đề của làn da mà mắt thường khó nhận biết, cung cấp thêm dữ liệu để bác sĩ đánh giá, tư vấn và xây dựng phương án điều trị. Từ các hình ảnh thu nhận, hệ thống phân tích đồng thời 12 chỉ số, gồm loại da, độ ẩm, lỗ chân lông, nếp nhăn, độ đàn hồi, đốm nâu, đốm UV, độ căng bóng, tông màu, tình trạng đỏ da, bã nhờn và vi khuẩn gây mụn. Kết quả được thể hiện bằng biểu đồ và hình ảnh trực quan, đồng thời đối chiếu với dữ liệu tham chiếu theo nhóm tuổi. Nhờ đó, bác sĩ có thêm căn cứ để đánh giá khách quan tình trạng da và theo dõi hiệu quả qua từng lần tái khám.

Công nghệ hình ảnh 2D, 3D còn cho phép phân tích chi tiết 8 vùng trên khuôn mặt, hỗ trợ nhận diện nếp nhăn, lỗ chân lông, sắc tố và một số tổn thương tiềm ẩn. Kết quả được lưu trữ để so sánh trước và sau liệu trình, giúp bác sĩ kịp thời điều chỉnh phương án chăm sóc, điều trị phù hợp với từng người. Theo bác sĩ Nịnh Thị Hà, Trưởng Khoa Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trí tuệ nhân tạo chỉ là công cụ hỗ trợ. Kết quả phân tích cần được kết hợp với khám lâm sàng, tiền sử bệnh, triệu chứng và các xét nghiệm cần thiết trước khi bác sĩ đưa ra chẩn đoán, chỉ định điều trị. Người dân không nên tự mua thuốc, mỹ phẩm hoặc áp dụng các liệu trình chăm sóc da theo thông tin thiếu kiểm chứng, bởi việc sử dụng không phù hợp có thể gây dị ứng, viêm da hoặc làm tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đưa vào sử dụng hệ thống phân tích da thế hệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Phòng khám da liễu (Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu).

"Khoa Da liễu - Dị ứng đang thực hiện một số kỹ thuật điều trị và chăm sóc da như laser CO2, tiêm Triamcinolone điều trị sẹo lồi, rụng tóc; chăm sóc da thẩm mỹ và chăm sóc da điều trị. Thời gian tới, bệnh viện dự kiến triển khai thêm các kỹ thuật trẻ hóa da bằng tiêm filler, botulinum toxin A và huyết tương giàu tiểu cầu PRP, qua đó mở rộng phạm vi dịch vụ, đáp ứng nhu cầu điều trị và chăm sóc da ngày càng đa dạng" - bác sĩ Nịnh Thị Hà cho biết.

Việc cập nhật kỹ thuật tại các cơ sở y tế của Quảng Ninh được thực hiện song song với rà soát quy trình chuyên môn, sinh hoạt khoa học và đào tạo tại chỗ. Các bác sĩ thường xuyên trao đổi, phân tích ca bệnh, cập nhật kiến thức mới để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng nhóm bệnh, mức độ tổn thương và thể trạng người bệnh. Qua đó, người dân Quảng Ninh được tiếp cận dịch vụ da liễu chuyên sâu, hiện đại và thuận lợi hơn ngay tại địa phương.