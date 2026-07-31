Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển chuyên sâu lĩnh vực nhãn khoa

Chiều 31/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Mắt Trung ương đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực nhãn khoa. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đồng thời tạo nền tảng phát triển chuyên sâu lĩnh vực nhãn khoa tại Quảng Ninh.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Mắt Trung ương ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn.

Theo chương trình hợp tác, Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hội chẩn các ca bệnh khó, xây dựng quy trình chuyên môn, đồng thời phối hợp nghiên cứu khoa học và triển khai các kỹ thuật nhãn khoa hiện đại. Đây cũng là nền tảng quan trọng để đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện được đào tạo bài bản, tiếp cận các kỹ thuật hiện đại và cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực nhãn khoa, là bước chuẩn bị quan trọng để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh từng bước hoàn thiện các điều kiện, hướng tới thành lập Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua chương trình hợp tác, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật nhãn khoa chuyên sâu. Người dân Quảng Ninh sẽ được thụ hưởng các dịch vụ khám, điều trị bệnh về mắt chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí đi lại và hạn chế chuyển tuyến đối với nhiều bệnh lý phức tạp.