Binh đoàn 19: Hiệu quả các phong trào thi đua

Xác định thi đua là động lực quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Binh đoàn 19 luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào theo hướng thiết thực, cụ thể. Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, các phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu, phần việc phù hợp; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ, người lao động toàn Binh đoàn.

Thời gian qua, Binh đoàn 19 đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực, gắn với nhiệm vụ quốc phòng, sản xuất, kinh doanh và công tác dân vận, an sinh xã hội. Trong đó, nổi bật là các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”… Qua các phong trào, tinh thần thi đua được lan tỏa từ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng đơn vị, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo đời sống nhân dân. Đây cũng là môi trường để nhiều tập thể, cá nhân phát huy sáng kiến, cách làm hay, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị.

Công đoàn Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ phát động phong trào thi đua trong đơn vị.

Trong lĩnh vực sản xuất, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được Binh đoàn 19 gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật. Việc tham gia Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân lần thứ VI - năm 2026 được xác định không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là dịp khẳng định chất lượng đội ngũ, kết quả đào tạo, bồi dưỡng tay nghề và hiệu quả phong trào thi đua trong toàn Binh đoàn.

Để chuẩn bị cho hội thi, Binh đoàn đã xây dựng lộ trình ôn luyện bài bản, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả theo từng giai đoạn. Các đội thi được tập trung ôn luyện tại Phân xưởng Cơ khí xây lắp điện, Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ; đồng thời phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam mời 2 giáo viên có trình độ chuyên môn, giàu kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng thí sinh.

Những nỗ lực ấy được cụ thể hóa bằng kết quả đáng ghi nhận khi đội tuyển Binh đoàn 19 giành giải ba toàn quân, cả 4 thí sinh đều được công nhận “Thợ giỏi cấp toàn quân”. Trong đó, thợ tiện Phạm Thanh Minh, Phân xưởng 4, Công ty Khai thác Khoáng sản đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” và giải ba nghề Tiện vạn năng; Đại úy QNCN Nguyễn Anh Hoạt, thợ hàn Phân xưởng Cơ khí xây lắp điện, Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ đạt giải khuyến khích nghề hàn. Thành tích tại Hội thi không chỉ khẳng định trình độ, tay nghề của đội ngũ công nhân kỹ thuật mà còn cho thấy sức lan tỏa của phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, tạo động lực để người lao động tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Binh đoàn 19 giành giải ba Toàn quân tại Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí Toàn quân lần thứ VI năm 2026.

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cơ sở Hội phụ nữ Binh đoàn 19 đã tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Giai đoạn 2021-2025, các tổ chức Hội đã xây dựng và bàn giao 2 “Mái ấm tình thương” tại Cao Bằng và Hà Giang; trao hàng trăm suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Giang, Quảng Ninh; nhận đỡ đầu 112 trẻ mồ côi, đồng thời trao học bổng, sổ tiết kiệm và quà tặng cho 591 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 776 triệu đồng.

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, tổ chức Hội ở cơ sở đã tổ chức gặp mặt hơn 8.700 lượt trẻ em tặng quà với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng; hơn 3.000 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được biểu dương, khen thưởng.

Hội Phụ nữ Công ty Khe Sim tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Hoành Mô.

Các hoạt động hướng về cộng đồng tiếp tục được lan tỏa thông qua việc trao học bổng, hỗ trợ kinh phí, tặng góc học tập và nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” được các cấp Hội duy trì hiệu quả với 34 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nhận đỡ đầu, tổng kinh phí hỗ trợ gần 143 triệu đồng. Riêng trong Tháng hành động vì trẻ em năm nay, các cơ sở Hội đã huy động nguồn lực trên 3 tỷ đồng để triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em. Những việc làm ý nghĩa ấy cho thấy phong trào thi đua đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực; góp phần lan tỏa trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19 với cộng đồng.

Thời gian tới, Binh đoàn 19 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá và yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị; chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả. Qua đó, đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ, người lao động phát huy phẩm chất, năng lực, đóng góp vào xây dựng Binh đoàn vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.