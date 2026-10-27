Bộ Tham mưu Quân khu 3 kiểm tra công tác cơ yếu tại Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh

Sáng 27/10, đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 3 do Đại tá Hoàng Gia Khánh, Trưởng phòng Cơ yếu, làm trưởng đoàn kiểm tra công tác cơ yếu năm 2026 tại Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh, tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Thời gian qua, cán bộ, nhân viên ngành Cơ yếu Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác. Đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm 24/24 giờ; duy trì vững chắc và thông suốt hệ thống mạng liên lạc kỹ thuật mật mã, bảo đảm mã - dịch điện mật bí mật, chính xác, kịp thời, an toàn, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các cấp trong mọi tình huống.

Thời gian qua, công tác bảo đảm kỹ thuật của ngành Cơ yếu Quảng Ninh đối với hai loại hình kỹ thuật máy mã và kỹ thuật truyền thống luôn bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, tạo điều kiện để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị duy trì nền nếp bảo quản, bảo dưỡng theo phương châm “Giữ tốt, dùng bền”, bảo đảm trang bị kỹ thuật hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác chuyển đổi số được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra của Quân khu và Bộ CHQS thành phố. Việc chấp hành nền nếp, chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Hoàng Gia Khánh nhấn mạnh, đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ và năng lực chuyên môn của cán bộ, nhân viên cơ yếu tại các đơn vị; đồng thời kiểm tra việc chấp hành nền nếp, chế độ công tác cơ yếu và công tác quản lý, sử dụng, đào tạo cán bộ, nhân viên theo Chỉ thị số 21/CT-TM ngày 1/12/2017 của Tổng Tham mưu trưởng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện, nâng cao năng lực quản lý, khai thác sử dụng các loại hình kỹ thuật mật mã; đề ra các biện pháp khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại đối với ngành Cơ yếu Quân khu.

Đoàn công tác kiểm tra sổ sách ngành Cơ yếu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng phòng Cơ yếu Bộ Tham mưu Quân khu 3 yêu cầu đơn vị tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên cơ yếu các cấp, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, xác định tốt vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chuyên môn nghiệp vụ 24/24 giờ; giữ vững hệ thống mạng liên lạc kỹ thuật mật mã bằng hai loại hình (máy mã và truyền thống), bảo đảm mã - dịch điện mật bí mật, chính xác, kịp thời, an toàn. Bảo đảm đầy đủ tài liệu, trang bị kỹ thuật mật mã cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các hướng biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy các cấp phối hợp với cơ quan Cơ yếu cấp trên trong việc đăng ký cấp mới hoặc thay đổi thông tin chứng thư chữ ký số; tổ chức tập huấn, cài đặt và hướng dẫn ký số toàn trình cho các đơn vị cơ sở, bảo đảm công tác chuyển đổi số thực hiện đúng kế hoạch.