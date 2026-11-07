“Cây” sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Trung đoàn 244

Trong phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Trung đoàn 244, Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyền, Trợ lý Ban Chính trị, là một trong những cá nhân tiêu biểu với nhiều ý tưởng sáng tạo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác.

Trên cương vị được giao, Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyền luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Ban Chính trị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh còn tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, hiện đại.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyền, Trợ lý Ban Chính trị, Trung đoàn 244.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyền, Trợ lý Ban Chính trị, Trung đoàn 244, cho biết: “Bản thân tôi đã tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức và kỹ năng số. Tôi cũng tích cực tham gia đợt sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” trong Đảng bộ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vai trò của chuyển đổi số, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ”.

Từ quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và trực tiếp thực hiện công việc, anh nhận thấy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý học tập trong đơn vị cần có thêm những phương pháp tổ chức linh hoạt, thuận tiện, phù hợp với điều kiện thực tế. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp đổi mới hình thức truyền đạt, mà còn tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ chủ động tiếp cận nội dung học tập, nâng cao khả năng tương tác và ghi nhớ kiến thức. Từ suy nghĩ đó, anh đã nghiên cứu, xây dựng thành công sáng kiến “Trang học tập điện tử phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý học tập trong đơn vị”.

Điểm đáng chú ý của sáng kiến là xuất phát từ yêu cầu thực tế trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hướng tới ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác giáo dục, quản lý và tổ chức học tập. Thay vì chỉ sử dụng các phương pháp truyền thống, trang học tập điện tử mở ra hướng tiếp cận mới, góp phần đa dạng hóa hình thức học tập, giúp việc khai thác nội dung phục vụ giáo dục chính trị thuận tiện hơn. Đồng thời, đây cũng là giải pháp hỗ trợ cán bộ trong công tác quản lý, theo dõi hoạt động học tập, từng bước nâng cao hiệu quả tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyền, Trợ lý Ban Chính trị, Trung đoàn 244 trong một buổi dã ngoại trồng cây xanh tại đơn vị.

“Những nỗ lực ấy đã giúp tôi được ghi nhận tại Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ năm 2026 cấp Quân khu, khi sáng kiến “Trang học tập điện tử phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý học tập trong đơn vị” đạt giải B. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện tinh thần chủ động nghiên cứu, sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ”, Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyền cho biết thêm.

Có thể thấy, những kết quả đạt được không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực của cá nhân Đại úy Nguyễn Ngọc Tuyền, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Trung đoàn 244. Trong môi trường quân đội, mỗi sáng kiến có giá trị đều bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và mong muốn nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.