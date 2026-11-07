Điểm sáng thực hiện Cuộc vận động 50

Bám sát mục tiêu của Cuộc vận động 50, thời gian qua, Ban Xe - Máy, thuộc Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự TP Quảng Ninh, đã chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo.

Trung tá Vũ Văn Nhất, Trưởng Ban Xe-Máy (bên trái) kiểm tra việc quản lý, bảo dưỡng xe tại Đại đội Trinh sát cơ giới.

Ghi nhận thực tế tại Đại đội Trinh sát cơ giới, việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ được duy trì thường xuyên. Cùng với nền nếp “Ngày kỹ thuật”, đơn vị phối hợp với Ban Xe - Máy kiểm tra phụ tùng, vật tư, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong bảo quản, sử dụng phương tiện.

Đại úy Trần Minh Trí, Chính trị viên Đại đội, chia sẻ: Trong cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, các xe thiết giáp của Đại đội quản lý đều thực hiện tốt các tình huống. Kết quả ấy có sự chuẩn bị từ việc giữ nghiêm chế độ bảo dưỡng và sự phối hợp, hướng dẫn kiểm tra, bảo đảm kỹ thuật thường xuyên của Ban Xe - Máy.

Trung tá Vũ Văn Nhất, Trưởng Ban Xe - Máy, cho biết: Với chức năng tham mưu công tác kỹ thuật xe máy, tăng thiết giáp và bảo đảm an toàn giao thông, hằng năm, Ban Xe - Máy đều sớm tiến hành rà soát, nắm tình trạng phương tiện. Trên cơ sở đó, hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác đúng quy định.

Trong điều kiện nhiều phương tiện của đơn vị đã qua nhiều năm sử dụng, công tác bảo quản, bảo dưỡng có ý nghĩa thiết thực trong hạn chế xuống cấp, kéo dài thời gian khai thác. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Xe - Máy đã tham mưu cho đơn vị bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa được 125 lượt phương tiện. Việc giữ tốt phương tiện được gắn với sử dụng hợp lý vật tư, xăng dầu, thực hành tiết kiệm.

Nổi bật, để chuẩn bị cho cuộc diễn tập phòng thủ thành phố vừa qua, ngay từ đầu tháng 4/2026, Ban Xe - Máy đã tổ chức rà soát toàn bộ số lượng phương tiện đơn vị quản lý. Trên cơ sở đó tham mưu cho đơn vị kế hoạch bảo dưỡng và đề xuất thay thế vật tư xuống cấp. Đồng thời, việc bồi dưỡng người điều khiển được thực hiện sát yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ kỹ thuật Đại đội Trinh sát cơ giới kiểm tra, bảo dưỡng phụ tùng xe thiết giáp.

Từ thực tế một số lái xe mới còn hạn chế về kinh nghiệm, Ban đã tham mưu mở lớp bổ túc, giúp cán bộ, nhân viên nắm chắc phương tiện, nâng kỹ năng thực hành. Trong năm 2026, 10 đồng chí của Đại đội Trinh sát cơ giới được huấn luyện bổ túc lái xe thiết giáp. Nội dung kết hợp kiến thức về phương tiện với thực hành lái xe, gắn với nhiệm vụ diễn tập. Ban còn tham mưu cử lực lượng tham gia bổ túc lái xe kéo pháo tại Lữ đoàn 454, Quân khu 3.

Cùng với bồi dưỡng chuyên môn, Bộ CHQS thành phố tổ chức kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện. Hơn 500 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia kiểm tra trên máy tính kết nối mạng quân sự, 100% đạt yêu cầu.

Đặc biệt, năm 2026, Bộ CHQS Quảng Ninh được chọn xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông cấp Bộ Quốc phòng. Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Xe - Máy tham mưu tăng cường quản lý, sử dụng phương tiện công vụ. Đối với xe mô tô mới trang cấp cho ban CHQS xã, phường, việc bàn giao được ghi sổ, xác định người nhận, mục đích sử dụng và ký nhận khi trả xe. Qua đó, trách nhiệm của người quản lý, sử dụng được làm rõ, góp phần phòng ngừa sử dụng xe sai mục đích.

Các cơ quan, đơn vị duy trì kiểm tra người và phương tiện trước khi thực hiện nhiệm vụ; không đưa xe chưa đủ điều kiện an toàn vào sử dụng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bộ CHQS Quảng Ninh không xảy ra tai nạn giao thông, không có vi phạm trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng phải xử lý.

Kết quả chung có đóng góp của Ban Xe - Máy từ những việc làm thường xuyên như: Kiểm tra phương tiện, bảo đảm vật tư, bồi dưỡng lái xe và quản lý chặt việc sử dụng. Qua đó, yêu cầu giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm được thực hiện ngay trong công việc hằng ngày, góp phần bảo đảm phương tiện cho lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.