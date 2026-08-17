Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Đảo Trần

Ngày 16/8, Đoàn công tác của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh đã đến thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần và học sinh thôn Trần (đặc khu Cô Tô).

Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đảo Trần.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo Đồn Biên phòng Đảo Trần đã thông tin khái quát về đời sống của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo; kết quả công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ ngư dân... của đơn vị.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo đoàn công tác bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần vượt khó, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ nơi đảo tiền tiêu; đồng thời khẳng định các phần quà thể hiện tình cảm của cán bộ, người lao động chi nhánh, góp phần động viên bộ đội yên tâm công tác.

Dịp này, đoàn công tác đã tặng Đồn Biên phòng Đảo Trần một số phần quà phục vụ đời sống, sinh hoạt; đồng thời trao 16 suất quà, gồm 8 suất cho các cán bộ, chiến sĩ trẻ của đơn vị và 8 suất cho học sinh thôn Trần, mỗi suất trị giá 500.000 đồng...

Hoạt động góp phần vun đắp tình cảm gắn bó quân - dân; động viên cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân yên tâm bám biển, bám đảo; góp sức bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.