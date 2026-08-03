Chỉ huy trưởng tận tâm

Trên địa bàn Hoành Bồ, hình ảnh Thượng tá Nguyễn Quang Ảnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường luôn gắn liền với tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác dân vận.

Thượng tá Nguyễn Quang Ảnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ CHQS phường Hoành Bồ.

Trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, Thượng tá Nguyễn Quang Ảnh luôn cùng tập thể cấp ủy, chi bộ và đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đối với anh, công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của LLVT mà còn là cầu nối quan trọng để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân; tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Quang Ảnh cho biết: “Chúng tôi luôn xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là những nhiệm vụ chính trị quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với công tác dân vận. Vì vậy, đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân quân thường trực, thôn, khu đội trưởng; nâng cao năng lực xử lý tình huống, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở”.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của lực lượng quân sự cơ sở tăng lên đáng kể. Trước yêu cầu mới, Thượng tá Nguyễn Quang Ảnh đã cùng tập thể đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Từ công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, trực sẵn sàng chiến đấu đến phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đều được chuẩn bị chu đáo, sát thực tế; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Điểm nổi bật trong quá trình công tác của Thượng tá Nguyễn Quang Ảnh là luôn coi trọng xây dựng "thế trận lòng dân". Anh thường xuyên chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Hoành Bồ giúp dân khơi thông cống thoát nước tránh ngập lụt trong đợt mưa lớn cuối tháng 7 vừa qua.

“Bên cạnh công tác dân vận, tôi và các đồng đội cũng luôn quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chú trọng nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ được quán triệt sâu sắc phương châm "dân vận khéo" gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi đây là tiêu chí đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể” - Thượng tá Nguyễn Quang Ảnh cho biết thêm.

Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gần gũi với nhân dân của Thượng tá Nguyễn Quang Ảnh đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ quân đội mẫu mực trong thời kỳ mới. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, anh cùng tập thể Ban CHQS phường Hoành Bồ đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng LLVT cơ sở vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác dân vận.