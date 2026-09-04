Chỉ huy trưởng sâu sát, tỉ mỉ trong công tác huấn luyện

Trên cương vị Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Sinh, Thượng tá Lê Tiến Trọng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, trong công tác huấn luyện dân quân và chuẩn bị diễn tập chiến đấu phường An Sinh trong khu vực phòng thủ thành phố năm 2026, Thượng tá Lê Tiến Trọng luôn sâu sát, tỉ mỉ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tại cơ sở.

Thượng tá Lê Tiến Trọng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường An Sinh.

Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, Thượng tá Lê Tiến Trọng luôn chủ động bám sát chỉ thị, kế hoạch của cấp trên để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS phường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. Từ khâu xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện đều được Thượng tá Lê Tiến Trọng chú trọng, bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra.

Thượng tá Lê Tiến Trọng cho biết: “Trên cơ sở nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tôi chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện lực lượng theo đúng chương trình, nội dung, thời gian quy định. Việc chuẩn bị được tiến hành nghiêm túc, khoa học, gắn với điều kiện thực tế của địa phương, qua đó góp phần đưa công tác huấn luyện từng bước đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả”.

Một trong những nội dung được Thượng tá Lê Tiến Trọng đặc biệt quan tâm là công tác chuẩn bị phục vụ huấn luyện. Giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập và các điều kiện bảo đảm đều được rà soát, được anh chuẩn bị chu đáo. Theo đó, lực lượng dân quân có điều kiện tiếp cận đầy đủ nội dung huấn luyện, kết hợp giữa học lý thuyết với thực hành, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Cùng với công tác huấn luyện, nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập chiến đấu của phường An Sinh trong khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Với vai trò Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, Thượng tá Lê Tiến Trọng đã tích cực tham gia chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch, từ khu vực diễn tập, hệ thống văn kiện, đến lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ diễn tập.

Trong quá trình chuẩn bị, Thượng tá Lê Tiến Trọng luôn bám sát nhiệm vụ, chủ động rà soát các phần việc, kịp thời phát hiện những nội dung còn thiếu để bổ sung, hoàn thiện. Công tác luyện tập, hợp luyện cũng được tổ chức theo kế hoạch, chú trọng sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Đây là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm khi bước vào diễn tập chính thức, từng lực lượng đều nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện đúng chức trách và phối hợp nhịp nhàng.

“Đối với lực lượng dân quân ở cơ sở, chất lượng huấn luyện có ý nghĩa trực tiếp trong khả năng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, vì vậy tôi luôn chú trọng việc huấn luyện sát với yêu cầu thực tế, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng sẵn sàng chiến đấu” - Thượng tá Lê Tiến Trọng cho biết thêm.

Thượng tá Lê Tiến Trọng kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập năm 2026.

Từ sự chủ động, trách nhiệm của người chỉ huy, đến sự đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ, công tác huấn luyện và chuẩn bị diễn tập tại phường An Sinh đang được triển khai nghiêm túc, đúng kế hoạch. Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, Thượng tá Lê Tiến Trọng tiếp tục tập trung chỉ đạo, tham mưu hoàn thiện các nội dung huấn luyện, luyện tập và chuẩn bị diễn tập. Qua đó, góp phần để cuộc diễn tập chiến đấu phường An Sinh trong khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở.