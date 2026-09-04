Đoàn Kiểm tra số 98 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với BTV Đảng ủy Quân sự TP Quảng Ninh

Chiều 4/9, Đoàn Kiểm tra số 98 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn, chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Quảng Ninh.

Tham dự buổi làm việc có Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS thành phố; Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố và đại diện một số tổ chức đảng trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn, chủ trì.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung đợt kiểm tra; đồng thời nêu rõ việc kiểm tra nhằm giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương kịp thời nắm tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; quản lý, sử dụng tài chính Đảng và việc kê khai tài sản, thu nhập của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 98-QĐ/UBKTTW, ngày 17/7/2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra; đồng thời rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác tài chính Đảng.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Đại tá Hoàng Văn Thuyết nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên. Báo cáo cũng làm rõ công tác kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng tài chính Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố.

Đoàn kiểm tra số 98 làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Quảng Ninh.

Trong quá trình làm việc, các đại biểu trao đổi thẳng thắn, cởi mở, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và quản lý, sử dụng tài chính Đảng trong thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và quản lý, sử dụng tài chính Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cho rằng báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện các nội dung theo yêu cầu kiểm tra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân và xác định các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác tài chính Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Quân sự thành phố; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền và Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, chỉ đạo, giải quyết theo quy định.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố, Đại tá Hoàng Văn Thuyết nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra với tinh thần cầu thị; đồng thời khẳng định Đảng ủy Quân sự thành phố sẽ tập trung khắc phục toàn diện những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới.