Binh đoàn 19: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo

Thời gian qua, Binh đoàn 19 luôn chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Nội dung huấn luyện được triển khai theo hướng thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Ngay từ đầu năm 2026, Binh đoàn 19 đã tổ chức huấn luyện chiến dịch với sự tham gia của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt trong toàn Binh đoàn. Nội dung huấn luyện tập trung vào những vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, như chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động sản xuất, kinh doanh từ thời bình sang bảo đảm phục vụ thời chiến; tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Binh đoàn 19 tổ chức huấn luyện chiến dịch năm 2026.

Điểm đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng ở nghiên cứu, học tập lý thuyết mà còn kết hợp thực hành luyện tập các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên và tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ nâng cao nhận thức, phương pháp, tác phong chỉ huy, khả năng tham mưu và tổ chức thực hành nhiệm vụ trong những tình huống cụ thể.

Đại tá Nguyễn Văn Xuyến, Phó Tư lệnh Binh đoàn nhấn mạnh việc thực hiện chương trình huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ chủ trì, chủ chốt là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Binh đoàn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Trọng tâm là nâng cao kiến thức quân sự, năng lực tham mưu, phương pháp và tác phong chỉ huy, đồng thời rèn luyện ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật cho đội ngũ cán bộ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tổ chức luyện tập các phương án sát thực tế, nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Công ty 790 tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ năm 2026.

Cùng với huấn luyện ở cấp Binh đoàn, các đơn vị trực thuộc cũng duy trì nền nếp huấn luyện theo từng đối tượng, từng nội dung cụ thể. Cuối tháng 7/2026, Công ty 790 tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho 67 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị. Các nội dung được triển khai gồm động tác chào, đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều, nhận phần thưởng và những nội dung theo quy định của Điều lệnh Quản lý bộ đội, Điều lệnh Đội ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Công ty 790 chú trọng tổ chức các nội dung theo hướng thống nhất, thực chất, kết hợp chặt chẽ giữa hướng dẫn, làm mẫu và luyện tập. Trong quá trình thực hành, giáo viên thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, giúp cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh và xây dựng tác phong chính quy. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện, Công ty tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đối với từng đối tượng theo quy định. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Những năm qua, công tác huấn luyện tại các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn còn được gắn với những tình huống có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động như diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; tập huấn, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu; huấn luyện, thực hành bắn đạn thật... được tổ chức theo kế hoạch, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Thông qua các hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp và phương án xử trí khi có tình huống xảy ra. Đối với những nội dung gắn với đặc thù sản xuất, việc đưa các tình huống giả định vào tập huấn, diễn tập; góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy và khả năng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ.

Công ty Khai thác khoáng sản diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy.

Thời gian tới, Binh đoàn 19 tiếp tục duy trì công tác huấn luyện theo hướng cơ bản, thiết thực, vững chắc; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường thực hành và gắn huấn luyện với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, trình độ, ý thức kỷ luật và khả năng xử trí tình huống; góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.