Tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ"

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, LLVT xã Tiên Yên còn để lại nhiều dấu ấn trong công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực hướng về nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Tiên Yên hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho quân nhân tại ngũ Nguyễn Văn Tuấn, khu phố Thống Nhất.

Những ngày cuối tháng Bảy, căn nhà của binh nhì Nguyễn Văn Tuấn, chiến sĩ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3 ở phố Thống Nhất rộn ràng hơn thường lệ. Tiếng búa, tiếng máy cắt, tiếng gọi nhau í ới của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Tiên Yên, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên vang lên khắp khoảng sân nhỏ. Người leo lên mái nhà gia cố từng viên ngói, người sửa lại những bức tường đã xuống cấp, người vận chuyển vật liệu, dọn dẹp khuôn viên. Dưới cái nắng của mùa hè, những chiếc áo đã đẫm mồ hôi nhưng ai cũng làm việc với tinh thần khẩn trương để ngôi nhà kiên cố, chắc chắn hơn trước mùa mưa bão.

Thượng tá Nguyễn Tiến Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, cho biết: “Gia đình binh nhì Nguyễn Văn Tuấn thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn. Cha của Tuấn, ông Nguyễn Mạnh Cường là cựu chiến binh. Căn nhà của gia đình được dựng từ nhiều năm trước với mái lợp ngói pro, phần khung bằng tre đã bị mối mọt, xuống cấp nghiêm trọng. Nắm bắt được hoàn cảnh của gia đình, Ban CHQS xã đã huy động lực lượng cùng nhau gia cố mái nhà, sửa chữa các hạng mục xuống cấp; giúp gia đình ổn định cuộc sống và để người chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự yên tâm công tác”.

Đứng dưới mái nhà vừa được gia cố, ông Nguyễn Mạnh Cường không giấu được niềm xúc động. Ông chia sẻ: "Nhà của gia đình tôi xuống cấp đã lâu nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Được Ban CHQS xã cùng các lực lượng đến giúp đỡ, tôi rất cảm động. Các đồng chí không quản nắng nóng, mỗi người một việc, chỉ mong gia đình có ngôi nhà chắc chắn hơn trước mùa mưa bão. Sự quan tâm của địa phương và LLVT là nguồn động viên rất lớn để con tôi yên tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị".

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Tiên Yên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm lo hậu phương quân đội, công tác dân vận của LLVT xã Tiên Yên những năm qua được triển khai toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề người dân quan tâm. Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Một trong những điểm nhấn là việc tham gia xây dựng mô hình "Khu dân cư an toàn, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc" gắn với chương trình "Thắp sáng đường quê" tại thôn Nà Cà. Với 30 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân, nhiều phần việc đã được hoàn thành; góp phần chỉnh trang cảnh quan nông thôn, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với đó, đơn vị tích cực thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động 22 ngày công hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hai gia đình người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học. Trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, LLVT xã luôn phát huy vai trò nòng cốt, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời huy động trên 200 ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lớn, sạt lở đất, sớm ổn định đời sống.

Lực lượng dân quân xã Tiên Yên tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Thượng tá Nguyễn Tiến Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tiên Yên, cho biết: Chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Mỗi phần việc hoàn thành không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Khi thế trận lòng dân được xây dựng vững chắc thì đó cũng là nền tảng quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.