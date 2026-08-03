Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Công tác dân vận luôn được Bộ CHQS tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, công tác dân vận của LLVT Quảng Ninh ngày càng đi vào chiều sâu; góp phần chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả an sinh xã hội và củng cố vững chắc tình đoàn kết quân - dân.

Những mái ấm nghĩa tình

Những ngày cuối tháng 7, căn nhà mới của gia đình bà Đỗ Thị Định ở khu phố 11, phường Cẩm Phả, rộn ràng tiếng cười nói của người thân, hàng xóm và cán bộ, chiến sĩ LLVT đến chung vui. Ánh mắt người phụ nữ, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không giấu được niềm vui khi lần đầu tiên sau nhiều năm, gia đình được sống trong một căn nhà kiên cố.

Bà Định xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội, chính quyền địa phương và các đơn vị đã giúp chúng tôi có được ngôi nhà khang trang như thế này. Đây không chỉ là một chỗ ở mới mà còn là động lực để gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống”.

Để niềm vui ấy trở thành hiện thực, trước đó, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, tham mưu huy động các nguồn lực xã hội hóa và tổ chức triển khai xây dựng nhà ở cho gia đình bà Định. Căn nhà rộng 60m² được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 280 triệu đồng từ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự đối ứng của gia đình. Trong quá trình thi công, Ban CHQS địa phương cũng đã huy động hơn 60 lượt cán bộ, dân quân tự vệ tham gia hơn 60 ngày công lao động, cùng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quà tặng bà Đỗ Thị Định, tại buổi khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa ở khu phố 11, phường Cẩm Phả. Ảnh: Văn Đảm

Không chỉ gia đình bà Định, niềm vui có nhà mới cũng đến với gia đình ông Phạm Đức Quang, khu phố 5 (phường Hà Tu), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, gia đình ông được Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Công ty Khai thác khoáng sản (Binh đoàn 19) và cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Sau thời gian thi công, ngôi nhà cấp 4 rộng 50m² được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn. Mái ấm mới không chỉ giúp gia đình ông Quang ổn định cuộc sống mà còn là kết quả của sự chung tay giữa LLVT tỉnh, doanh nghiệp và địa phương trong chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành một nội dung trọng tâm trong công tác dân vận của LLVT tỉnh Quảng Ninh. Phát huy vai trò nòng cốt, Bộ CHQS tỉnh đã kết nối cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam, doanh nghiệp và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn huy động nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, nhiều gia đình đã có mái ấm kiên cố để ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch năm 2026, LLVT tỉnh phối hợp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay đã hoàn thành, bàn giao 6 căn nhà tại Hà Tu, Tiên Yên, Liên Hòa, Cẩm Phả và Đông Triều. Cùng với đó, chương trình "Nhà đồng đội" cũng được triển khai với 3 trong tổng số 4 căn nhà theo kế hoạch đã được khởi công.

Hướng về cơ sở, sát dân, vì dân

Cùng với chăm lo đời sống các gia đình chính sách, LLVT tỉnh đẩy mạnh công tác dân vận hướng về cơ sở, gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Bám sát Đề án 57 của Quân đội về tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Trong đó, mô hình "Dân vận khéo" tại xã Bình Liêu được lựa chọn làm điểm; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Đại tá Tiêu Văn Lẫm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực ở tổ 12 khu 7, phường Cao Xanh. Ảnh: Văn Đảm.

Các chương trình an sinh xã hội được duy trì hiệu quả như: "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường", "Thắp sáng ước mơ đến trường", "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng", "Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân"… Hàng nghìn suất quà, học bổng, xe đạp, góc học tập cùng nhiều công trình dân sinh đã được trao tặng đến học sinh nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, hải đảo; góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân.

Hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tiếp tục phát huy hiệu quả. 6 tháng đầu năm, hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia sửa chữa 21,5km đường giao thông, nạo vét 11,5km kênh mương; tu sửa 42 phòng học, 8 nhà văn hóa, 6 đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ sửa chữa nhà ở và tặng quà các gia đình chính sách. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp mà còn làm sâu sắc thêm tình đoàn kết quân - dân trên địa bàn.

Đặc biệt, LLVT tỉnh còn phối hợp triển khai nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực như xây dựng tuyến đường ngõ thôn Quảng Long 8 tại xã Đường Hoa với tổng mức đầu tư gần 3,4 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng Trường TH&THCS Hải Sơn; phối hợp trao kinh phí đỡ đầu cho 22 nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng và củng cố thế trận lòng dân. Thời gian tới, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các hoạt động dân vận hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, LLVT tỉnh tiếp tục vun đắp tình đoàn kết quân - dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và tạo động lực phát triển KT-XH trên địa bàn”.