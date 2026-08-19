Phường Móng Cái 3 tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026

Ngày 19/8, Ban Tổ chức diễn tập phường Móng Cái 3 tổ chức diễn tập chiến đấu phường Móng Cái 3 trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Quang cảnh diễn tập

Cuộc diễn tập tác chiến trong KVPT phường Móng Cái 3 năm 2026 có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang phường vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

Để chuẩn bị cho diễn tập, Đảng ủy phường Móng Cái 3 đã ban hành nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Ban CHQS phường chủ trì, phối hợp với Công an phường và các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, phương án bảo đảm; tổ chức luyện tập vận hành cơ chế, chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và các điều kiện bảo đảm phục vụ diễn tập.

Diễn tập góp phần bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang của phường những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh; thứ tự các bước chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong các trạng thái về quốc phòng và quy trình khi xử lý các tình huống; đồng thời kiểm nghiệm trình độ tổ chức chỉ huy, năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, xử trí tình huống và tổ chức tác chiến phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các thành phần tham gia diễn tập phường Móng Cái 3 nắm chắc nội dung, ý định, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các vấn đề huấn luyện, sát điều kiện thực tế địa phương; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và chức năng tham mưu của các cơ quan, ban, ngành. Sau diễn tập, địa phương cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 20/8.