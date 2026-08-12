Bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2026 cho đội ngũ giáo viên

Ngày 12/8, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2026 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên toàn ngành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trình bày nội dung chuyên đề.

Hội nghị tập trung quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó làm rõ các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước và của tỉnh trong giai đoạn mới; những yêu cầu đặt ra đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các nhà trường.

Các đại biểu cũng được thông tin về những quyết sách mới của Trung ương sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; 9 nghị quyết trụ cột chiến lược, trong đó có các nội dung liên quan trực tiếp đến giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; các nghị quyết, quy định mới của Trung ương và của tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó là những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu trung tâm.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên nắm chắc những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, chính sách của Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh; từ đó vận dụng vào công tác quản lý, giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên. Đây cũng là dịp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nhà trường, phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo trong định hướng nhận thức cho học sinh, sinh viên; góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trước khi bước vào năm học 2026-2027.