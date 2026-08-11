Không để thiếu giáo viên và sách giáo khoa trước thềm năm học mới

Ngày 11/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8 và thông tin báo chí thường kỳ.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo thông tin lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp tại hội nghị, toàn tỉnh hiện có 346 cơ sở giáo dục công lập, 385 cơ sở giáo dục tư thục, với hơn 11.700 phòng học. 6 trường học khu vực biên giới đang được tập trung hoàn thiện để kịp phục vụ năm học mới. Từ đầu năm đến nay, ngành Giáo dục đã tuyển dụng 81 biên chế, điều chuyển 170 giáo viên; hoàn tất bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên trong dịp hè.

Hơn 288.000 bộ sách giáo khoa sẽ được cấp miễn phí đến 100% học sinh trước ngày khai giảng. Học sinh dự kiến tựu trường sớm nhất là ngày 21/8. Cùng với đó, tỉnh đang xây dựng phương án tổ chức 6 tuyến xe buýt đưa đón miễn phí, phục vụ hơn 2.000 học sinh tại 171 điểm đón, trả. Quảng Ninh cũng không có trụ sở liên quan đến giáo dục bị dôi dư do đã bố trí giữ nguyên các điểm trường, chỉ giảm đầu mối cán bộ quản lý và nhân viên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của phóng viên tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo tỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18/8 tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh với 695 đại biểu; thông tin về các giải báo chí, hoạt động văn hóa, thể thao và kế hoạch truyền thông, kế hoạch tổ chức cuộc thi Sản xuất video ngắn “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới” chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian tới, các cơ quan báo chí được đề nghị tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm; việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, bầu trưởng thôn, bản, khu phố; chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, tiếp tục chú trọng thông tin về các chính sách giáo dục, công tác chuẩn bị năm học mới; đồng thời đẩy mạnh truyền thông về những hoạt động hướng tới sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.