Starship lần đầu được phóng lên quỹ đạo nhưng chuyến bay kết thúc sớm

SpaceX ngày 28/9 phóng tàu Starship khổng lồ lên quỹ đạo lần đầu tiên và đưa thành công thế hệ vệ tinh Starlink tiên tiến nhất từ trước đến nay vào quỹ đạo, nhưng đã rút ngắn chuyến bay để đảm bảo an toàn.

Tên lửa Starship của SpaceX thực hiện chuyến bay thử nghiệm từ bãi phóng Starbase, bang Texas, Mỹ, ngày 28/9/2026. Ảnh: AP

Tàu vũ trụ tái nhập khí quyển trên Thái Bình Dương và rơi xuống biển ở phía bắc Hawaii khoảng 3 giờ sau khi được phóng từ bang Texas. Công ty đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay kéo dài 10 giờ, trong đó tàu hoàn thành 6 vòng quanh Trái Đất, nhằm chứng minh khả năng sẵn sàng tham gia chương trình Artemis đưa con người trở lại Mặt Trăng của NASA.

Starship bị lật và bùng cháy khi rơi xuống biển, khép lại chuyến bay sớm hơn dự kiến.

Starship của nhà sáng lập Elon Musk suýt không thể lên quỹ đạo khi một trong các động cơ ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, khi mọi hệ thống khác vẫn vận hành tốt và động cơ gặp sự cố không còn cần thiết, các nhân viên điều khiển chuyến bay quyết định tiếp tục kế hoạch sau vài phút căng thẳng.

Tên lửa mang theo 26 vệ tinh Starlink tiên tiến nhất của Elon Musk

Tên lửa chủ lực của ông Musk - lớn nhất và mạnh nhất từng được chế tạo - mang theo 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới nhất để bổ sung vào mạng lưới 11.000 vệ tinh đang cung cấp dịch vụ Internet. Các vệ tinh lần lượt được thả ra khỏi tàu vũ trụ, nhận thêm những tiếng reo hò từ đám đông của SpaceX tại bãi phóng Starbase.

SpaceX dự định cho Starship bay vòng quanh Trái Đất ở độ cao 170 dặm (275 km) 6 lần trong gần 10 giờ, trước khi rơi xuống Thái Bình Dương gần Chile. Starship đã đạt được quỹ đạo phù hợp, di chuyển với tốc độ 17.500 dặm/giờ (28.000 km/giờ), nhưng các nhân viên điều khiển chuyến bay quyết định ưu tiên an toàn và đưa tàu trở lại sớm hơn vài giờ, sau chỉ khoảng 2 vòng quanh Trái Đất.

SpaceX cho biết quyết định kết thúc chuyến bay sớm được đưa ra “vì hết sức thận trọng” sau sự cố động cơ xảy ra từ đầu chuyến bay.

Tên lửa cao 407 feet (124 m) ngay từ đầu đã được thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn, yếu tố then chốt giúp giảm chi phí phóng. Tháng 7, SpaceX đã thu hồi thành công Starship gần nhất từ Ấn Độ Dương. Các kỹ sư đã điều chỉnh tấm chắn nhiệt của Starship vừa được phóng dựa trên kết quả kiểm tra trực tiếp tàu vũ trụ được thu hồi.

SpaceX muốn Starship được chứng nhận cho các chuyến bay quỹ đạo

SpaceX đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình chứng nhận Starship cho các chuyến bay quỹ đạo, một bước quan trọng hướng tới các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và sao Hỏa.

Sứ mệnh Artemis III của NASA có thể diễn ra sớm nhất vào mùa hè năm sau, với một cuộc diễn tập kết nối gồm 3 lần phóng và ghép nối trên quỹ đạo quanh Trái Đất giữa tàu Orion chở các phi hành gia và các tàu đổ bộ Mặt Trăng đang cạnh tranh. Blue Moon của tỷ phú Jeff Bezos sẽ được phóng trước, tiếp đến là Orion và sau đó là Starship của ông Musk để ghép nối với Orion sau khi Blue Moon được triển khai.

Sứ mệnh tiếp theo, Artemis IV, dự kiến không diễn ra trước năm 2028 và sẽ đưa các phi hành gia đáp xuống Mặt Trăng bằng Blue Moon hoặc Starship, tùy tàu nào sẵn sàng trước. Việc Starship lần đầu đạt quỹ đạo đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của SpaceX nhằm sử dụng tàu vũ trụ này cho các sứ mệnh Mặt Trăng và xa hơn.