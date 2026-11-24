Rộn ràng sắc màu Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 24/11/2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, mang theo không khí náo nức, rộn ràng đến nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố. Mỗi nơi một cách hưởng ứng, nơi rộn ràng lời ca, điệu múa, nơi sôi nổi với trò chơi dân gian, giao lưu thể thao, ẩm thực, nơi lắng đọng trong những câu chuyện về lịch sử, truyền thống quê hương. Những hoạt động gần gũi, giàu bản sắc đã tạo nên ngày hội của sự gặp gỡ, sẻ chia, góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa và ý thức gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Ngày hội Văn hoá tại phường Hồng Gai diễn ra trong không khí rộn ràng, náo nhiệt với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Tại phường Hồng Gai, Ngày hội Văn hoá diễn ra trong không khí rộn ràng, náo nhiệt với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức đa dạng. Sắc màu của những gian hàng ẩm thực truyền thống, âm thanh từ các chương trình văn nghệ, những hoạt động trải nghiệm di sản cùng các bức tranh vẽ về quê hương Hồng Gai của học sinh tạo nên không gian văn hóa sinh động. Mỗi hoạt động mang một nét hấp dẫn riêng, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Có mặt tại Ngày hội, họa sĩ Nghiêm Vinh xúc động khi chứng kiến sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với các hoạt động văn hóa. Ông chia sẻ: “Cả cuộc đời tôi gắn bó với văn hóa nên rất xúc động khi năm nay lần đầu tiên có Ngày Văn hóa Việt Nam. Hôm nay có nhiều cháu học sinh tham gia, tôi rất vui khi được tặng chữ, trò chuyện và gửi gắm đến các cháu tình yêu đối với văn hóa Việt Nam, văn hóa Quảng Ninh. Đây là những giá trị cần được trân trọng, bảo tồn, cũng là hành trang để các cháu trưởng thành, tự tin bước ra thế giới. Mong các cháu học tập thật tốt, tiếp tục góp sức phát triển văn hóa quê hương”.

Họa sĩ Nghiêm Vinh xúc động khi chứng kiến sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với các hoạt động văn hóa tại Ngày hội Văn hoá ở phường Hồng Gai.

Cô và trò Trường Tiểu học Hồng Gai hào hứng tham gia các trò chơi dân gian trong Ngày hội Văn hoá.

Thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân là hơn 30 không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa được chuẩn bị công phu. Mỗi gian mang một chủ đề, cách thể hiện riêng, tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống, phong tục và truyền thống của địa phương. Qua từng hình ảnh, sản phẩm, cách bài trí, những câu chuyện về đất và người Hồng Gai được kể lại một cách trực quan, gần gũi. Nhiều người dừng chân tìm hiểu, trao đổi về những nét văn hóa quen thuộc, có thêm những khám phá thú vị về vùng đất mình đang sinh sống.

Ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, cho biết: “Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với ý nghĩa mới, tạo điều kiện để mỗi người dân dành thời gian cho gia đình, cộng đồng, trực tiếp tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp để mỗi người thêm trân trọng di sản của cha ông, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Mong rằng thông qua các hoạt động, người dân trở thành chủ thể sáng tạo, gìn giữ và trao truyền văn hóa; mỗi gia đình là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp, mỗi khu phố là một không gian văn hóa đoàn kết, nghĩa tình, văn minh”.

Nhân dân phường Hồng Gai phấn khởi tham gia các trò chơi dân gian tại Ngày hội Văn hoá.

Tại phường Hà Lầm, không khí ngày hội lại mang sắc thái gần gũi, đậm nét truyền thống Vùng mỏ. Các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Những buổi giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, hoạt động thể thao, hoạt động cộng đồng, tạo thêm dịp để người dân các khu phố cùng gặp gỡ, chia sẻ niềm vui.

Tại khu phố Cao Thắng 7 - khu phố được công nhận đạt tiêu chí khu phố văn minh kiểu mẫu năm 2026, không khí Ngày hội diễn ra vui tươi, đầm ấm. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, người dân còn cùng nhau trò chuyện, thăm hỏi và chung tay dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan nơi sinh sống. Những việc làm giản dị ấy cho thấy văn hóa được thể hiện ngay trong cách mỗi người ứng xử với cộng đồng, có trách nhiệm với môi trường và sẵn lòng sẻ chia với những người xung quanh.

Nhân dân khu phố Cao Thắng 7 dọn vệ sinh, chỉnh trang nhà văn hoá khu phố trong Ngày hội Văn hoá.

Tuyến đường hoa Trường Sơn được nhân dân khu phố Cao Thắng 7 chăm sóc tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bí thư Chi bộ khu phố Cao Thắng 7, chia sẻ: Bà con khu phố luôn đồng lòng, tự giác tham gia các công việc chung, từ giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc tuyến đường hoa Trường Sơn đến giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong Ngày hội, người dân cùng nhau vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần giữ gìn đường phố sạch đẹp. Qua đó, mỗi người thêm ý thức về trách nhiệm với cộng đồng, cùng xây dựng khu phố ngày càng văn minh, sạch đẹp, nghĩa tình.

Cùng với các hoạt động tại khu dân cư, phường Hà Lầm còn tổ chức nhiều chương trình giới thiệu, giáo dục truyền thống, hướng tới các đối tượng ở nhiều độ tuổi. Triển lãm ảnh, tư liệu “Ký ức thợ mỏ Hà Lầm” tái hiện những hình ảnh, câu chuyện về quá trình lao động, xây dựng và phát triển Vùng mỏ. Các hoạt động đồng diễn dân vũ, giải chạy tập thể, trò chơi dân gian, giao lưu ẩm thực góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân…

Bà Nguyễn Thu Thảo, Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hà Lầm, cho biết: “Các hoạt động trong Tuần Văn hóa được phường xây dựng đa dạng, chú trọng giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa Vùng mỏ, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua triển lãm, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, thể thao và các chương trình dành cho học sinh, lịch sử, truyền thống địa phương được truyền tải bằng hình thức sinh động, gần gũi. Ngày Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để mỗi người thêm hiểu, trân trọng bản sắc quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống. Năm 2026, toàn phường có trên 13.700 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 13/14 khu phố đạt chuẩn văn hóa. Phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nhân rộng các mô hình hiệu quả, vận động nhân dân chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình”.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động triển khai nhiều hoạt động với hình thức phong phú, phù hợp đặc điểm từng địa bàn. Các chương trình được lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, tạo thành đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp, đưa các hoạt động đến gần hơn với người dân tại từng khu dân cư.

Phường Hà Lầm tổ chức hoạt động thể thao sôi nổi chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam.

Đến đầu tháng 11/2026, đã có 46 sở, ngành, địa phương ban hành kế hoạch tổ chức hoặc lồng ghép các hoạt động hưởng ứng. Toàn thành phố xây dựng chuỗi 73 hoạt động, sự kiện, gồm 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu. Các chương trình được triển khai đồng bộ, tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ bản sắc và trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng tiếp tục được khơi dậy.

Những hoạt động sôi nổi ấy cũng được tiếp sức bởi kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Năm 2026, toàn thành phố có 378.064/385.830 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 98%; 614/624 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ 98,4%. Đây là kết quả từ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tiếp tục được nuôi dưỡng qua từng việc làm, cách ứng xử và sự sẻ chia trong cộng đồng. Tinh thần gìn giữ, phát huy văn hóa sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống hằng ngày, bắt đầu từ mỗi gia đình, khu phố, góp phần xây dựng thành phố văn minh, giàu bản sắc và nghĩa tình.