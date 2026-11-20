Những hạt nhân văn nghệ làm giàu đời sống văn hóa cơ sở

Thời gian qua, Quảng Ninh thành công với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng sôi động và cuốn hút, trong đó có liên hoan tiếng hát khu dân cư đã và đang được tổ chức gần đây. Nòng cốt của những hoạt động này là những hạt nhân văn nghệ mang tính “cây nhà lá vườn”. Họ cất lời ca tiếng hát bằng năng khiếu, tình yêu với ca múa nhạc và hơn hết bằng tinh thần đoàn kết, gắn bó với cộng đồng cũng như trách nhiệm xây dựng và phát triển phong trào văn hóa cơ sở.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết khu Vàng Danh 4, diễn ra vào sáng ngày 15/11, rất đông người dân trong khu và đại diện lãnh đạo phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đầy cảm xúc, đậm chất đặc thù của người đồng bào Dao và người thợ mỏ sinh sống trên địa bàn khu. Anh Đinh Công Bản, một thành viên trong đội văn nghệ, sau tiết mục đơn ca và tốp ca nam của mình nhanh chóng thay trang phục bảo hộ lao động để kịp vào ca sản xuất.

Anh Đinh Công Bản trong một tiết mục văn nghệ tại khu phố Vàng Danh 4.

Anh Bản là thợ mỏ Vàng Danh, có năng khiếu, yêu ca hát và mong muốn phát triển phong trào văn nghệ của khu nên khi được khu vận động tham gia các hoạt động văn nghệ, anh luôn cố gắng sắp xếp công việc để tham gia.

Anh Đinh Công Bản cho biết: Với tính chất công việc thợ lò thường xuyên phải đi làm theo ca kíp, lao động tay chân nặng nhọc, không phải lúc nào cũng thuận lợi để tham gia văn nghệ cùng bà con, tuy nhiên trên tinh thần trách nhiệm mình cố gắng hết sức có thể, miễn là bà con lối xóm vui vẻ, đoàn kết, phong trào chung của khu đi lên…

Không chỉ bản thân sắp xếp công việc, anh Bản còn vận động anh em, gia đình, bạn bè sẵn sàng tham gia các hoạt động văn nghệ nơi cư trú và nơi làm việc, làm tươi mới đời sống văn hóa tinh thần của bản thân và những người xung quanh. Nhờ những hạt nhân như anh Đinh Công Bản, phong trào văn nghệ quần chúng của khu phố Vàng Danh 4 luôn được đánh giá cao. Trong liên hoan tiếng hát khu dân cư phường Vàng Danh tổ chức tháng 10 vừa rồi, khu phố vàng Danh 4 xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn.

Tại hội trường phường Cẩm Phả những ngày này, tối nào cũng rộn ràng lời ca tiếng hát, tập luyện, chạy sân khấu… của đội văn nghệ phường để chuẩn bị ngày 24/11 tới này tham gia Liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp thành phố. Cẩm Phả là đơn vị đạt Nhất toàn đoàn cụm số 5. Đặc thù có nhiều đơn vị sản xuất than trên địa bàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong doanh nghiệp, qua đó phát hiện, đào tạo được nhiều giọng hát tốt, bao gồm những người đã được phong danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ, đó là thế mạnh của phường Cẩm Phả. Tuy nhiên nền tảng, động lực để phong trào văn nghệ của địa phương này luôn sôi động, hoạt động hiệu quả, thu hút đông đảo nhân dân tham gia đó chính là sự vận động, vào cuộc và tạo sức lan tỏa của đội ngũ cán bộ khu, đặc biệt là trưởng ban công tác mặt trận tại các khu.

Chị Phạm Mai Hương, Chủ tịch MTTQ Việt Nam phường Cẩm Phả, cho biết: "Các anh chị trưởng ban công tác mặt trận khu đảm nhận nhiều vai, vừa là diễn viên tham gia, vừa là người lựa chọn và vận động người dân trong khu tham gia đội thi, vừa là người tổ chức, đưa ra ý tưởng và dàn dựng chương trình. Nói chung các bác có năng khiếu văn nghệ, nhưng quan trọng nhất là trách nhiệm rất cao, không chỉ vì kết quả thi đấu mà là vì phong trào văn hóa văn nghệ của khu mình được rộn ràng, được làm giàu, tạo nét riêng có, tạo động lực gắn kết các hộ dân, thành viên khu phố mình".

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ quần chúng của phường Đông Mai.

Giống như Cẩm Phả, đội văn nghệ quần chúng của phường Bãi Cháy cũng đang hăng say tập luyện. Đại diện cụm số 4 tham gia Liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố ngày 24/11 sắp tới, Bãi Cháy mong muốn mang đến một chương trình biểu diễn chỉn chu, cảm xúc, trọn vẹn nội dung hướng về xây dựng và phát triển thành phố đồng thời đạt được mục tiêu gắn kết tinh thần cộng đồng cao nhất. Bãi Cháy tự tin như vậy bởi phường có những hạt nhân văn nghệ quần chúng tiêu biểu, đồng thời sự tham gia hỗ trợ tích cực trên nhiều phương diện của đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường đã tạo nên sức mạnh cho Bãi Cháy.

Ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, cho biết: Cán bộ phường chúng tôi trực tiếp tham gia biểu diễn trên sân khấu, cùng thành viên đội văn nghệ bàn thảo, chỉnh sửa lời thoại, kịch bản, mục tiêu là tạo sự thống nhất và quyết tâm cao nhất trong hoạt động liên hoan tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh lần này cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ sắp tới.

Có thể thấy các hoạt động văn nghệ quần chúng, trong đó gần đây là Liên hoan tiếng hát khu dân cư các cấp phường, cụm và tới đây là cấp thành phố đã và đang làm giàu đời sống văn hóa tinh thần trên mỗi địa bàn dân cư, mỗi thôn bản, phường, xã Quảng Ninh. Thành phố cũng đã và đang tiếp tục củng cố hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, khuyến khích hạt nhân văn nghệ quần chúng ở cơ sở hoạt động và nhân rộng các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng nhằm tạo sân chơi quần chúng, làm giàu hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, khiến Quảng Ninh giàu đẹp, người dân Quảng Ninh hạnh phúc.