Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh

Do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở còn phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ninh cảnh báo người dân không chủ quan, chủ động phòng tránh và chấp hành nghiêm yêu cầu sơ tán khi có nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; tại trạm Uông Bí (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6; tại trạm Phù Liễn (Tp. Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, khoảng 5km/h.

UBND tỉnh Quảng Ninh cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Người dân cần tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động phòng tránh và chấp hành nghiêm yêu cầu sơ tán khi có chỉ đạo.

Chính quyền địa phương kiên quyết tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét ảnh hưởng đến nhà dân. Người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, cầu, cống có nguy cơ mất an toàn.

Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, người dân gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ.