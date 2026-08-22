Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quyét, sạt lở đất

Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 4, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chủ động theo dõi, ứng phó bão số 4 và mưa diện rộng.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 10 giờ, ngày 22/8, vị trí tâm bão khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7h ngày 21/8 đến 7h ngày 22/8: Quảng Hà 235.0mm, Bến Triều 127.0mm, Móng Cái 119.0mm, Bình Liêu 109.0mm, Đồn Sơn 102.0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Lượng mưa tại điểm đo mưa tự động từ 19h ngày 21/8 đến 8h ngày 22/8 như sau: Phình Hồ 194.2mm, Hồ Tràng Vinh 174.2mm, Đoan Tĩnh 160.6mm, Đảo Trần 149.8mm, Quảng Đức 122.8mm, Hồ Sông Rắn 108.0mm.

Dự báo, từ sáng 22 đến sáng 24/8, Quảng Ninh, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 250-350mm; có nơi trên 600mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ trưa ngày 24/8, toàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn đạt cấp 2.

Dự báo mưa lớn, mưa vừa, mưa to có khả năng gây lũ, sạt lở đất, đặc biệt là các công trình giao thông đường bộ đang thi công, hầm lò, mỏ than, ở các sườn đồi núi; ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường và khu dân cư có địa hình trũng thấp; ngập các ngầm tràn qua các sông, suối nhỏ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển và tính mạng con người.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị không chủ quan, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Phường Tuần Châu khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước khu vực đô thị.

Đồng thời, triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của bão số 4; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Khẩn trương khắc phục, thông tuyến các tuyến đường bị chia cắt, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là phục vụ các cháu học sinh đến trường trong dịp chuẩn bị năm học mới.

Triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính...