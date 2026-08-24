Cảnh sát Indonesia bắt giữ 72 người bị nghi gây ra các vụ cháy rừng

Cảnh sát Indonesia ngày 23/8 bắt giữ 72 người bị nghi cố tình gây ra một số vụ cháy rừng và cháy tại các vùng đất than bùn, trong bối cảnh các đám cháy lớn tại miền Trung và miền Tây nước này tạo ra khói mù dày đặc, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và sức khỏe người dân.

Người dân đi bộ trên cầu Ampera khi khói mù từ các đám cháy rừng bao phủ thành phố Palembang, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 23/8/2026. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB), các đám cháy đang lan rộng do ảnh hưởng của El Nino và mùa khô kéo dài. Khói từ các đám cháy thậm chí lan sang nước láng giềng Malaysia.

Ông Mohammad Irhamni, Giám đốc Cục Tội phạm Đặc biệt thuộc Cơ quan Điều tra Hình sự Quốc gia Indonesia cho biết, các nghi phạm đang bị điều tra liên quan đến 89 vụ cháy rừng và đất tại 5 tỉnh trên đảo Borneo và 4 tỉnh trên đảo Sumatra.

Theo ông Irhamni, phần lớn nghi phạm bị cáo buộc cố tình phát dọn đất, phục vụ hoạt động trồng trọt và mở rộng đồn điền với chi phí thấp hơn. Cảnh sát đang tiếp tục kiểm tra các hồ sơ tài chính để xác định liệu các công ty có tài trợ hoặc chỉ đạo việc đốt đất hay không.

“Chúng tôi không chỉ dừng lại ở những người trực tiếp thực hiện. Chúng tôi sẽ xác định ai được hưởng lợi từ những hoạt động này và cuối cùng ai đứng đằng sau”, ông Irhamni nói tại cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta ngày 23/8.

Các nghi phạm có thể đối mặt với mức phạt tiền lớn hoặc án tù lên tới 15 năm.

Trong khi đó, chính quyền Indonesia đang tăng cường các biện pháp ứng phó với cháy rừng. Tổng thống Prabowo Subianto ngày 22/8 đã tới tỉnh Trung Kalimantan, nơi hơn 7.600 ha đất đã bị thiêu rụi, để chỉ đạo công tác kiểm soát khói mù.

Ông Prabowo cam kết huy động các nguồn lực cần thiết, trong đó có trực thăng và máy bơm nước, đồng thời tuyên bố sẽ xử lý các công ty bị phát hiện có liên quan đến các vụ cháy.

Tại tỉnh Tây Kalimantan, ít nhất 4 công ty đang bị điều tra vì bị cáo buộc sử dụng lửa để phát quang đất. Theo ông Prasetyo Hadi, người đứng đầu Văn phòng Thư ký Nhà nước, nếu bị xác định cố tình gây cháy, các công ty này có thể bị xử phạt, trong đó có thu hồi giấy phép hoạt động.

Tình hình cháy rừng cũng đang diễn biến phức tạp trên đảo Borneo. Bộ Môi trường Indonesia ghi nhận hơn 3.700 điểm nóng tại đây ngày 23/8, trong đó tình trạng cháy gia tăng tại các tỉnh Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan.

Theo người đứng đầu BNPB Suharyanto, nhiều đám cháy trở nên nghiêm trọng hơn do xảy ra tại các khu vực đất than bùn. Ngay cả khi ngọn lửa trên bề mặt đã được dập tắt, lửa vẫn có thể âm ỉ bên dưới. Vì vậy, mưa đủ lớn là yếu tố quan trọng để làm ướt lại lớp than bùn và dập tắt hoàn toàn các đám cháy.

Tại tỉnh Nam Sumatra trên đảo Sumatra, hơn 1.700 điểm nóng được ghi nhận ngày 23/8. Khói mù dày đặc khiến tầm nhìn tại một số khu vực giảm xuống chỉ còn 10 m.

Indonesia đã nối lại hoạt động gieo mây tại Kalimantan nhằm tạo mưa hỗ trợ dập lửa. Tổng cộng 52 trực thăng được triển khai, gồm 30 chiếc tại Kalimantan để thả nước và tuần tra trên không và 22 chiếc tại Sumatra.

Khói từ các đám cháy cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Malaysia. Bang Sarawak ở miền Đông nước này là một trong những khu vực chịu tác động nặng nề nhất. Một huyện ghi nhận chất lượng không khí ở mức “rất không lành mạnh” ngày 21/8, trong khi 8 khu vực khác ở mức “không lành mạnh”.

Tình trạng ô nhiễm không khí buộc chính quyền Sarawak đóng cửa gần 600 trường học, ảnh hưởng khoảng 200.000 học sinh.