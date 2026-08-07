Cấp mã vùng nuôi thủy sản và gia súc, gia cầm

Thích ứng với kinh tế nông nghiệp số, việc cấp mã số cho các vùng nuôi trồng, chăn nuôi là bước đi bắt buộc. Việc này giúp minh bạch nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để nông sản đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường lớn.

Người dân xã Hải Lạng thu hoạch tôm thương phẩm. Ảnh: Minh Đức

Xã Hải Lạng có diện tích nuôi trồng thủy sản mở rộng lên gần 2.000ha và hơn 2.500ha rừng ngập mặn. Hằng năm, kinh tế thủy sản đóng góp 2/3 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã, với tổng sản lượng đạt khoảng 1.000 tấn/năm. Ông Lục Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, cho biết: Địa phương tập trung các giải pháp đưa các sản phẩm thủy sản nuôi trồng hướng tới mục tiêu xuất khẩu, nhất là quy hoạch tốt các vùng nuôi đảm bảo yêu cầu về phát triển kinh tế, cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường. Khi các vùng nuôi đều có mã số, cơ quan chuyên môn cũng dễ dàng xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch, cảnh báo môi trường, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời định hướng phát triển sản xuất, tiêu thụ phù hợp với định hướng chung của tỉnh và địa phương.

Việc được cấp mã số vùng nuôi cũng phục vụ cho lợi ích lâu dài của người dân và doanh nghiệp trong việc từng bước tiếp cận phương thức sản xuất chuyên nghiệp hơn. Các hộ nuôi trồng thủy sản, hay chăn nuôi gia súc, gia cầm phải ghi chép nhật ký sản xuất, quản lý vật tư đầu vào, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và các quy định về phòng chống dịch bệnh... Về lâu dài, chính những dữ liệu từ mã số vùng nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm đó sẽ là căn cứ để người nuôi kiểm soát tốt chi phí, giảm rủi ro, nâng cao năng suất và tạo niềm tin đối với khách hàng.

Trên cơ sở hồ sơ dữ liệu này, công tác quản lý bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc được triển khai hiệu quả, đồng bộ, giúp các sản phẩm sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị khi đưa ra thị trường. Đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về truy xuất nguồn gốc đối với các nhà nhập khẩu ngày càng khắt khe hơn.

Mô hình chăn nuôi dê quy mô trang trại, kết hợp thí điểm du lịch nông thôn tại xã Quảng Tân.

Quảng Ninh có lợi thế phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản nhờ có đường bờ biển dài gần 250km, diện tích vùng biển khoảng 6.000km2. Trong những năm gần đây tỉnh đang đẩy mạnh chuyển dịch từ nuôi trồng truyền thống sang nuôi biển công nghiệp, hiện đại. Còn trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhìn chung các địa phương cũng đều rất chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng những kiến thức mới, công nghệ, kỹ thuật, nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi để nâng cao giá trị kinh tế.

Tuy nhiên, trong xu hướng tiêu dùng hiện đại, khách hàng không chỉ quan tâm đến hình thức, mẫu mã, mà còn đòi hỏi phải biết sản phẩm được nuôi ở đâu, quy trình ra sao, có đảm bảo an toàn dịch bệnh hay không... Dù là nuôi trồng trên biển, hay chăn nuôi tại đất liền, việc được cấp mã số vùng nuôi chính là “hồ sơ” công khai, minh bạch, đáng tin cậy về một loại sản phẩm, từ vị trí khu vực sản xuất, quy mô cơ sở hạ tầng, điều kiện môi trường, đến quá trình kiểm soát chất lượng...

Tính đến hết tháng 6/2026, tỉnh đã giao hơn 5.232ha mặt biển cho 57 tổ chức (gồm 25 doanh nghiệp, 32 hợp tác xã) và 807 trường hợp nuôi trồng thủy sản quy mô hộ cá thể nhỏ lẻ. Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng thành công 15 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt điều kiện về an toàn dịch bệnh. Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh triển khai kế hoạch “Phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Nhiều chính sách đang được nghiên cứu, đưa vào triển khai để thiết thực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến, ứng dụng công nghệ số, cảm biến, tự động hóa trong quản lý sản xuất, giám sát môi trường, truy xuất nguồn gốc sản phẩm...

Từ những giải pháp căn cơ, bài bản, Quảng Ninh hướng tới việc hình thành một kho dữ liệu nông nghiệp thống nhất, số hóa toàn diện, kết nối các nguồn dữ liệu chuyên ngành, như: Chăn nuôi, thủy sản, tài nguyên nước và đất nông nghiệp... Nhất là cho phép quản lý, giám sát, phân tích và dự báo tình hình sản xuất nông nghiệp trên nền tảng số hóa, trực quan, chính xác theo thời gian thực; vận hành trên bản đồ số tích hợp hệ thống internet vạn vật (IoT), dữ liệu cảm biến và hình ảnh vệ tinh, giúp quản lý đa chiều, nhanh chóng, đồng bộ đến tận cấp xã.