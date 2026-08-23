Chăm lo cho tương lai

Có một cách để đo sức sống của một địa phương không chỉ bằng những con đường mới, những công trình lớn, hay những con số tăng trưởng, mà bằng cách nơi ấy dành sự quan tâm cho trẻ em, cho trường học và cho tương lai. Ở Quảng Ninh, việc đầu tư cho giáo dục ngày càng được nhìn nhận như một khoản đầu tư căn cơ, lâu dài, bởi phía sau mỗi lớp học hôm nay là nguồn nhân lực của tỉnh trong những năm tới.

Nhìn lại năm học 2025-2026 có thể thấy rõ hơn cách Quảng Ninh đang chuẩn bị cho tương lai. Toàn tỉnh có hơn 365.000 học sinh, cùng hơn 22.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục. Một hệ thống giáo dục quy mô lớn, trải rộng từ đô thị đến miền núi, biên giới, hải đảo, đang từng bước được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiện đại, đồng thời bảo đảm tốt nhất quyền học tập của học sinh.

Cơ sở vật chất trường lớp chính là nền tảng đầu tiên để hiện thực hóa quan điểm đó. Đến năm học 2025-2026, Quảng Ninh có 92,5% trường đạt chuẩn quốc gia. Ở giáo dục phổ thông, 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày; giáo dục mầm non duy trì 100% trẻ được học 2 buổi/ngày; phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đều duy trì ở mức độ 3 - mức cao nhất.

Những con số này có ý nghĩa đặc biệt đối với một địa phương có địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều và còn nhiều vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Bởi xây dựng một nền giáo dục công bằng không chỉ là đưa học sinh đến trường, mà còn phải làm sao để học sinh ở những nơi khó khăn được học tập trong điều kiện ngày càng tiệm cận với khu vực thuận lợi. Nếu cơ sở vật chất tạo nên điều kiện học tập thì chính sách là những điểm tựa để học sinh có thể tiếp cận cơ hội ấy một cách công bằng.

Năm học 2025-2026 vừa qua, đánh dấu việc Quảng Ninh triển khai thêm những chính sách hỗ trợ có tính thiết thực và nhân văn, như Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND, quy định chính sách hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND, xây dựng một hệ thống chính sách hỗ trợ giáo dục cho giai đoạn 2025-2030. Chính sách bao quát từ giáo dục mầm non, phổ thông, đến giáo dục thường xuyên; trong đó có những nội dung như hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ học sinh ở xa trường, hỗ trợ học tập và những điều kiện cần thiết để các em có thể đến trường an toàn, ổn định.

Năm học 2026-2027, Quảng Ninh tiếp tục ghi dấu ấn bằng một chính sách có sức lan tỏa rộng: Cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên. Theo chính sách được tỉnh triển khai, hơn 293.000 học sinh, học viên thuộc diện thụ hưởng sẽ được mượn sách giáo khoa, với khối lượng khoảng 5 triệu bản sách. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 147 tỷ đồng.

Sách được đầu tư trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục theo mô hình thư viện dùng chung; học sinh mượn để sử dụng trong năm học rồi hoàn trả để tiếp tục được quản lý và tái sử dụng. Quảng Ninh triển khai chính sách này ngay từ năm học 2026-2027, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh được đặt ra trong Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Những kết quả ấy cho thấy đầu tư cho giáo dục không phải câu chuyện của một năm học. Đó là một quá trình tích lũy bền bỉ, từ cơ sở vật chất, đội ngũ, chính sách đến đổi mới phương pháp dạy và học. Quảng Ninh đang chuẩn bị cho tương lai bằng những ngôi trường ngày càng tốt hơn, những chính sách ngày càng thiết thực hơn và một cách tiếp cận ngày càng toàn diện hơn đối với học sinh. Mỗi phòng học được đầu tư, mỗi bữa ăn được chăm lo, mỗi cuốn sách được trao đến tay học sinh, mỗi chính sách được ban hành… đều là một cách gieo những hạt giống cho tương lai.

Hải Lê