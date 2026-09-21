Quảng Ninh tìm hiểu mô hình phúc lợi xã hội tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc)

Ngày 20/9, Đoàn đại biểu cấp sở, ngành thành phố Quảng Ninh do đồng chí Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, làm Trưởng đoàn, đã tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động tại Khu Phúc lợi xã hội thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện một số đơn vị, phòng ban liên quan của thành phố Quảng Ninh.

Đoàn đại biểu cấp sở, ngành thành phố Quảng Ninh tham quan, tìm hiểu mô hình hoạt động tại Khu Phúc lợi xã hội thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Khu Phúc lợi xã hội thành phố Gwangju được tổ chức với nhiều không gian chức năng, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng trong cộng đồng. Trong đó, tầng 9 dành cho các chương trình hỗ trợ phụ nữ, tổ chức nhiều lớp đào tạo, hướng nghiệp như làm tóc, tiếng Anh, nấu ăn; tầng 8 tập trung các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên.

Tòa nhà còn có trường mẫu giáo dành cho trẻ khuyết tật cùng các không gian sinh hoạt, dịch vụ công cộng phục vụ người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ, người yếu thế và người khuyết tật.

Các lớp học tại Khu Phúc lợi xã hội thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Không gian sinh hoạt, vui chơi trẻ em tại Khu Phúc lợi xã hội thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Điểm đáng chú ý trong chuyến tham quan tìm hiểu là Đoàn có dịp gặp gỡ, giao lưu với các em thiếu nhi Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Gwangju. Tại đây, các em được hỗ trợ học tiếng Hàn, tiếng Việt và trang bị những kỹ năng cần thiết để thích nghi, hòa nhập với môi trường sống và cộng đồng địa phương. Qua đó, tạo điều kiện để trẻ em thuộc các gia đình đa văn hóa duy trì tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong quá trình học tập, sinh sống tại Hàn Quốc...

Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh có thêm kinh nghiệm về tổ chức các mô hình phúc lợi xã hội theo hướng đa dạng hóa không gian, dịch vụ và quan tâm đến các nhóm yếu thế. Đây cũng là dịp tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai địa phương, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh với các địa phương của Hàn Quốc theo hướng thiết thực, hiệu quả.