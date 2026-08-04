Châu Âu oằn mình trước mùa hè khắc nghiệt: Cháy rừng lan rộng, hạn hán nghiêm trọng

Nắng nóng và khô hạn kỷ lục tiếp tục bao trùm châu Âu, làm bùng phát cháy rừng tại Pháp và Hy Lạp, trong khi Vương quốc Anh ghi nhận tháng 7 khô hạn nhất trong gần 200 năm.

Lực lượng cứu hỏa dập lửa tại khu vực Le Las, ngoại ô thành phố Bordeaux, Pháp. Ảnh: AP

Tại Hy Lạp, gió mạnh đã suy yếu, tạo điều kiện để các máy bay chữa cháy hoạt động trở lại sau một ngày phải tạm ngừng vì thời tiết bất lợi. Trước đó, hai thành viên phi hành đoàn, gồm một công dân Hy Lạp và một công dân Đan Mạch, đã thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai trực thăng tham gia chữa cháy. Hai người khác bị thương và đang được điều trị. Tất cả đều là nhân viên của đơn vị tư nhân được lực lượng cứu hỏa Hy Lạp thuê.

Trong khi đó, tại Pháp, lực lượng cứu hỏa tiếp tục kiểm soát các điểm cháy âm ỉ sau khi đám cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này cơ bản được khống chế. Ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 420km² rừng, buộc hơn 224.000 người phải sơ tán. Đây được xem là cuộc sơ tán dân sự lớn nhất tại Pháp ngoài thời chiến. Ở miền Nam nước Pháp, một vụ cháy khác tại vùng Provence vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Khoảng 1.500 lính cứu hỏa cùng trực thăng thả nước đang tiếp tục gia cố các tuyến ngăn lửa nhằm đối phó nguy cơ gió mạnh khiến đám cháy bùng phát trở lại.

Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) cho biết tháng 7 vừa qua là tháng khô hạn nhất ở Anh và xứ Wales trong gần 200 năm ghi nhận số liệu. Toàn bộ xứ Wales và hơn một nửa lãnh thổ nước Anh hiện đã được đặt trong tình trạng hạn hán. Nền nhiệt cao kéo dài sau các đợt nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6 khiến xứ Wales ghi nhận mức nhiệt trung bình tháng 7 cao kỷ lục, trong khi Anh và toàn Vương quốc Anh trải qua tháng 7 nóng thứ hai trong lịch sử quan trắc.

Các chuyên gia khí hậu nhận định châu Âu hiện là lục địa có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới, với mức tăng nhiệt cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ thập niên 1980. Nắng nóng kéo dài và hạn hán khiến thảm thực vật khô kiệt, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng với cường độ và tốc độ lan rộng ngày càng lớn.

Mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục tại Rasova (Romania), làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiếu nước và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện ở nhiều quốc gia Đông Âu. Ảnh: AP

Hạn hán kéo dài cùng các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp đang khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, đẩy nhiều quốc gia Trung và Đông Âu vào nguy cơ thiếu hụt năng lượng.

Tại thủ đô Budapest của Hungary, mực nước sông Danube ngày 4/8 chỉ còn khoảng 10 cm, thấp hơn nhiều so với mức thấp kỷ lục 33 cm ghi nhận năm 2018. Theo dự báo, tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều tuần do chưa có mưa đáng kể, trong khi nhiệt độ nhiều nơi tiếp tục vượt 38 độ C, làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện và nước. Mực nước xuống thấp đã đẩy Nhà máy điện hạt nhân Paks đến sát nguy cơ phải dừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm. Công suất của nhà máy hiện chỉ còn khoảng 240 MW, giảm mạnh so với mức thông thường 2.000 MW do các lò phản ứng phải hạ công suất vì thiếu nước làm mát.

Không chỉ Hungary, Romania và Serbia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Romania đã phải điều tiết dòng chảy để bảo đảm nguồn nước làm mát cho Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda, trong khi Serbia cho biết nhà máy thủy điện chủ lực của nước này hiện chỉ còn vận hành khoảng 20% công suất thiết kế.

Giới chức khu vực cảnh báo, nếu nắng nóng và hạn hán tiếp tục kéo dài, áp lực đối với nguồn cung điện và nguy cơ khủng hoảng năng lượng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.