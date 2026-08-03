Người lính nơi tuyến đầu phòng chống thiên tai

Trước diễn biến ngày càng cực đoan của thời tiết, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Ninh luôn chủ động bám địa bàn, giúp dân phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Những hành động xả thân, không quản ngại hiểm nguy của bộ đội, dân quân chính là biểu tượng đẹp nhất, tô thắm thêm “cầu nối” quân - dân bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Mông Dương giúp người dân khu phố Khe Sím dọn bùn đất sau trận mưa ngày 18 và 19/5.

Đến khu phố Khe Sím (phường Mông Dương) chúng tôi được nghe người dân kể nhiều về trận mưa lớn kéo dài trong 2 ngày 18 và 19/5 vừa qua. Thời điểm đó, lượng mưa tại điểm đo Dương Huy đạt 186mm, khiến nước dâng tại Khe Sím, đe dọa các hộ dân ở vị trí thấp. Ngay khi nước có dấu hiệu dâng cao, Ban CHQS phường huy động 45 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng 2 xe ô tô để phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn. Khi nước rút, các lực lượng tiếp tục giúp bà con dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa.

Bà Nguyễn Thị Tư, người dân khu phố Khe Sím, nhớ lại: “Nước lũ kèm bùn đất từ trên đồi đổ xuống rất nhanh, chốc lát đã ngập mấp mé hiên nhà. Đang loay hoay chưa biết xoay xở ra sao, may mắn có các chú bộ đội, dân quân lội nước đưa người già, trẻ nhỏ ra ngoài an toàn và kê cao đồ đạc. Lúc nước rút, các chú vẫn cầm cuốc cào bùn giúp bà con. Thấy màu áo xanh ấy, chúng tôi an tâm lắm!”.

Nhờ có các phương án ứng phó được triển khai kịp thời và sự vào cuộc tích cực của lực lượng quân sự địa phương nên trận mưa không gây thiệt hại về người; thiệt hại tài sản ước trên 200 triệu đồng. Kết quả cho thấy hiệu quả của việc phát hiện sớm, huy động nhanh và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng với nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Hữu Đấu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Mông Dương, cho biết: Phát huy vai trò là cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự, Ban CHQS phường Mông Dương đã chủ động nhận diện 7 trọng điểm ngập lụt, 2 đập nước nguy cơ mất an toàn; từ đó phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn. Đơn vị còn thường xuyên phối hợp với công an, an ninh cơ sở, đội xung kích khu phố và các doanh nghiệp... để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai.

Thông tin cảnh báo chuyển đến người dân được thực hiện linh hoạt qua loa truyền thanh, điện thoại, nhóm Zalo và thông báo trực tiếp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban CHQS phường còn huy động 83 lượt cán bộ, dân quân tự vệ và 8 lượt xe xử lý 2 vụ cháy rừng, 2 vụ cháy nhà dân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tham gia giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 1 (Maysak).

Không chỉ riêng ở Mông Dương, thời gian qua, lực lượng quân sự các địa phương trong tỉnh đã luôn khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu PCTT-TKCN. Nhận diện rõ diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, Bộ CHQS tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực Tổng đài 112 và rà soát kỹ lưỡng các phương án ứng phó với bão mạnh, lũ lụt, cháy rừng hay sạt lở đất đá...

Thực hiện phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, đơn vị chủ động triển khai công tác phòng ngừa từ sớm. Điển hình, trước mùa mưa bão năm 2026, trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ đã ra quân nạo vét hệ thống thoát nước, phát quang cây xanh và gia cố các vị trí xung yếu. Xuyên suốt từ năm 2025 đến giữa năm 2026, toàn tỉnh đã huy động 2.388 lượt người cùng 115 lượt phương tiện tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, Đội liên ngành thường trực cứu nạn, cứu hộ trên vịnh Hạ Long đã kịp thời xử lý thành công 24 vụ việc, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Qua mỗi trận cuồng phong, bão tố, hình ảnh người lính Cụ Hồ nơi tuyến đầu Đông Bắc của Tổ quốc lại thêm sáng đẹp. Các anh chính là điểm tựa vững chãi của nhân dân, không ngừng bồi đắp thế trận lòng dân ngày càng thêm vững chắc.